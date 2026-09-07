CONMEMORA CORRECAMINOS 46 AÑOS DE LEALTAD CON JERSEY EDICIÓN LIMITADA

-Estrenará camiseta de celebración por aniversario el viernes frente a Cancún

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Inspirada en la primera camiseta en la historia del Club Correcaminos, este viernes en el duelo de la fecha 8 del Apertura 2028, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estrenará jersey conmemorativo por el 46 aniversario de su fundación.

El partido contra Cancún será especial, pues el cuadro que dirigido por Gabriel Pereyra saltará a la cancha del Estadio Marte R. Gómez, enfundado en una clásica camiseta que evoca un diseño retro utilizado en la temporada 1980-1981, cuando se debutó en la Tercera División Profesional, luego de haber marcado época en la Liga Regional de las Huastecas y en el Circuito Superior Universitario, donde El Equipo de Victoria inició su andar por el balompié organizado.

Fue el domingo 24 de agosto de 1980 en duelo contra el Orizaba, cuando Correcaminos apareció por primera vez en el plano profesional en la cancha del Estadio Universitario “Eugenio Alvizo Porras”, dirigido entonces por el chileno Guillermo Araya, con jugadores como Raúl Marroquín, Jorge Arturo Rivera, Ernesto Maldonado, Beto Moreno, Roberto Filizola, “Win” Martínez, entre otros.

Tal como sucedió hace 46 años, este viernes Correcaminos disputará el duelo ante Cancún con jersey naranja con vivos en azul y blanco en las mangas, en tanto que las medias y short serán en azul.

Los colores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que Correcaminos ha portado con orgullo durante 46 años y que al victorense llenan de emoción, serán defendidos con profesionalismo, entereza y garra con este jersey conmemorativo.

La camiseta inspirada en los orígenes del club, será puesta a la venta en los próximos días y su costo, así como el precio especial para los poseedores de Bonobip, será dado a conocer en el transcurso de la semana.