Promueve CEDES Altamira reinserción social con exposición y venta de artesanías “OVNI-CEDES”

-Destaca la elaboración de artículos con madera, cuero y palmilla

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Agosto 05 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social mediante actividades productivas, se llevó a cabo la segunda edición de la exposición y venta de artesanías “OVNI-CEDES”, en la que Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Altamira comercializaron productos elaborados de manera artesanal.

Esta iniciativa busca generar oportunidades de autoempleo y contribuir a la economía de las y los participantes en los talleres productivos, quienes elaboran artículos con materiales como madera, cuero, palmilla y otros insumos.

Durante la exposición, visitantes de la zona sur de Tamaulipas, incluyendo turistas, tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir las piezas artesanales, resultado del trabajo, la creatividad y el aprendizaje de las PPL, promoviendo con ello su desarrollo de habilidades y su proceso de reinserción social.

A través de este tipo de iniciativas, la SSPT promueve actividades que fortalecen el desarrollo de competencias laborales, impulsan la participación productiva de las Personas Privadas de la Libertad y contribuyen a su proceso de reinserción social, conforme a los principios establecidos en el sistema penitenciario.