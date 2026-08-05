POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Disputas internas pueden afectar triunfos de Morena

En 2027 cuando estén en disputa 17 gubernaturas de este país, Morena sustentará una competencia muy ruda, no sólo hacia el exterior del partido, sino de manera interna, dado que desde ahora han levantado la mano 277 aspirantes para esos puestos de mando estatal. Si bien actualmente la corriente guinda mandata en 13 entidades cuyas gubernaturas serán renovadas, las tendencias actuales sólo parecen favorecerla de manera contundente en 4 de estas.

Mientras que, en Zacatecas, Sonora, Colima, Michoacán, Sinaloa, y Campeche el partido de la 4 T, llega desgastado por las disputas propias de cuando se está en el poder. Morena no es ajena a las tensiones que se desatan entre los grupos internos de un partido hegemónico, como en su tiempo lo fue el PRI y por breve lapso de 12 años el PAN. Con el poder se desatan ambiciones y pasiones, sobre todo cuando en el ADN de la izquierda ha predominado el afán de lucha y no precisamente la disciplina.

Basta recordar, que los fundadores de lo que hoy es la corriente de la 4T, por indisciplinados abandonaron al PRI para fundar otras organizaciones que posteriormente dieron origen a Morena. Ese afán de poder y de lucha que los ha distinguido, puede también ser el mismo recurso que los socave en el 2027, sino saben administrar su fuerza en la lucha por ascender y trascender.

Morena en 2027 buscará conservar ese dominio político, pero antes tendrá que lidiar con las luchas internas de esos 277 elementos de los que sólo podrán competir 17, es decir 260 elementos que sintieron reunir las cualidades suficientes para competir como candidatos(as) a gobernantes tendrán que esperar otra oportunidad, algunos de ellos se conformarán con una candidatura a diputado federal, para mantenerse en el candelero político y esperar tiempos mejores.

En ese clima, que no es desconocido por los priistas y panistas, es que velan armas, analizan, diseñan estrategias y construyen el proyecto que les permita recuperar terreno. El PRI, de acuerdo a evaluaciones se perfila para ganar cuando menos 6 estados donde presenta fortalezas, y ellos son: Zacatecas, Nuevo León, Clima, Tlaxcala, Michoacán y Sinaloa, no son puntadas, son producto de procedimientos metodológicos realizados por la encuestadora Pulso MX, con los que han medido su fuerza actual y en base a ello construir un crecimiento que se observa factible.

El PAN se puede anotar victorias en 5 de las 17 entidades, Chihuahua, su principal bastión, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California.

Morena por su parte, no es la Venus del Nilo, es decir, no está manca, y debe de estar estudiando desde ahora y diseñando la estrategia para obtener el mayor número de diputados federales que se disputarán también en 2027, donde los partidos que fueron sus aliados PT y PVEM, estarán cotizando alto su participación al lado de la corriente guinda, que a estas alturas, ya debe tener muy claro el peso, minoritario, pero que hace la diferencia entre el triunfo para afianzar entre el 55% y 60 % de las curules de la Cámara de diputados.

Sus propósitos o metas esperan superar el 75 % de las 500 curules, es decir ya con plurinominales, algo francamente muy difícil de lograr por ninguna de las corrientes o alianza electorales que participen.

En fin, los comicios de 2027 serán los más competitivos de lo que va del presente siglo, y en Tamaulipas sólo habrá elecciones a diputados federales y locales, así como presidentes municipales con sus cabildos, y con eso tenemos para tener a la clase política muy activa y a los observadores muy interesados.

MUNICIPIO VICTORENSE TRABAJA EN VIALIDADES MÁS SEGURAS. –

Seguridad, menor desgaste vehicular y mayor movilidad, son los beneficios que deja estas obras, entre las que figuran en el fraccionamiento FSTSE los trabajos de bacheo que realiza la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria con la restauración del pavimento dañado en el 39 y 40 Matamoros.

De manera permanente el gobierno municipal que preside Eduardo Gattás Báez, trabaja en la restauración del pavimento dañado en beneficio de los victorenses; menos desgaste vehicular, mayor facilidad en la movilización y más seguridad en el tráfico y comodidad para el transeúnte. En esto que es algo cotidiano, la secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento ahora enfocó sus acciones.

Bajo la supervisión directa del alcalde Eduardo Gattás Báez se realizan los trabajos. Y en esta ocasión acompañado del titular de Obras Públicas, el Arq. Eusebio, verificó el avance de los trabajos de restauración de la superficie averiada, una respuesta oportuna a los reportes ciudadanos.

De esta manera el alcalde victorense, vigila la aplicación de los recursos que sobre la marcha va autorizando, como lo hizo recientemente al destinar 12 millones de pesos; siempre con el objetivo de construir una ciudad con calles más dignas y seguras.

AVANZA PROYECTO “CARNE TAM” DE LA UAT Y EL GOBIERNO. – Los avances logrados en el proyecto “Carne Tam”, en el que participan en una gran alianza de cooperación estratégica, la UAT, el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional de esta entidad, fueron presentados; quedando claro que estos resultados producto de una alianza estratégica, vienen a fortalecer la productividad del sector pecuario, dado que pasa de la tradicional exportación de ganado en pie, a la industrialización y comercialización de carne con valor agregado y marca propia en mercados locales y nacionales.

Hubo una reunión de trabajo encabezada por el rector Damaso Anaya Alvarado y con la participación del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, y el presidente de la UGRT, José Ramón Guerrero Gamboa; asimismo se contó con la asistencia de productores ganaderos de diferentes municipios del estado.

En ese marco el rector Anaya destacó el trabajo realizado en esta propuesta impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, qué pretende poner a Tamaulipas como un referente Nacional de la producción de carne de calidad. Se refirió a la colaboración de la Universidad con el gobierno del Estado y el sector ganadero, para contribuir en la estrategia de buscar contar con productos inocuos y de calidad, que puedan venderse localmente favoreciendo a las familias, al igual que ser exportados a mercados internacionales.