Lanza Sectur cursos en línea para prestadores de servicios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 05 de 2026.- Para mejorar la calidad del servicio, atender de forma adecuada y fortalecer la competitividad, entre otras más, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a los prestadores de servicios turísticos a participar en dos cursos en línea: “Atención Turística para Personas con Discapacidad” y “Concienciación Turística”.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo estatal destacó que esta capacitación es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo del Gobierno de México a través de la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística en colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado.

“Desde el primer día de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsamos la profesionalización y capacitación continua de los prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de elevar la calidad de la atención y ofrecer una experiencia excepcional a todos los visitantes: locales, nacionales y extranjeros”, señaló.

En ese sentido avanzamos tanto con el gobierno federal como con los prestadores de servicios en pro del desarrollo regional y de las comunidades, reiteró el funcionario estatal.

De los cursos en línea, dijo que la Atención Turística Para Personas con Discapacidad se centra en la inclusión y derechos humanos para garantizar servicios turísticos accesibles у sin discriminación.

Mientras que el segundo curso de Concienciación Turística, son habilidades emocionales para optimizar la comunicación, la gestión interna y la calidad en el servicio, para fortalecer la calidad de nuestros servicios, concluyó.

Si estás interesada o interesado en participar en las capacitaciones estos son los links para el registro

21 de agosto:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/ipmabRfSQF-NYwRwv8UGqg#/registration

27 de agosto:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/zvruwvIjQWaGiAm-o1VzoA#/registration