La UAT, Gobierno del Estado y ganaderos consolidan proyecto “Carne Tam”

Ciudad Victoria, Tam.- 5 de agosto de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) presentaron los avances del proyecto “Carne Tam”, en una alianza estratégica que busca fortalecer la productividad del sector pecuario, al pasar de la tradicional exportación de ganado en pie a la industrialización y comercialización de carne con valor agregado y marca propia en mercados locales y nacionales.

Para dar avances de este proyecto, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; el Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, en representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; y el Presidente de la UGRT, José Ramón Guerrero Gamboa, con la asistencia de productores ganaderos de diferentes municipios del estado.

En este marco, el rector Dámaso destacó el trabajo realizado en esta propuesta impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que pretende poner a Tamaulipas como un referente nacional de la producción de carne de calidad.

Reiteró la colaboración de la UAT con el Gobierno del Estado y el sector ganadero, para contribuir en esta alianza estratégica que busca contar con productos inocuos y de calidad que puedan venderse localmente favoreciendo a las familias; al igual que ser exportados a mercados internacionales fortaleciendo esta rama de la producción pecuaria en Tamaulipas.

Detalló que la UAT colabora con estudios técnicos y financieros, así como mediante el Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde se sacrificarán los bovinos y se iniciarán los trabajos para el empaque de los productos cárnicos.

Añadió que con el proyecto “Carne Tam” la Universidad capacitará a sus estudiantes y será referente a nivel nacional en la formación de Medicina Veterinaria.

Dámaso Anaya subrayó que la UAT está en posibilidades de hacer un estudio científico de los diferentes tipos de carne que entran a Tamaulipas, para diagnosticar las condiciones químicas y genéticas de los productos.

Puntualizó que para la Universidad es importante apoyar al sector mediante investigación pertinente y productiva, que ayude a los ganaderos a resolver una problemática real en el estado.

Por su parte, el subsecretario Cuauhtémoc Amaya agradeció a la UAT por el apoyo del Rastro Tipo TIF, recalcando que es la única universidad pública en México que cuenta con esa infraestructura.

El funcionario estatal expuso las generalidades del proyecto y comentó que la intención es darle el valor agregado a la producción primaria de Tamaulipas, incluyendo en la propuesta estructurar un centro integral de ganadería, con una sala de subastas, un centro de mejoramiento genético, una sala de procesamiento, corte de deshuese y empaque.

Concluyó que el proyecto será un parteaguas para la ganadería en Tamaulipas, ya que con el modelo de negocio y trabajo en campo, se potencializará el sector al grado de que la exportación en pie puede pasar a segundo o tercer término.