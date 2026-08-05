Instala Sector Salud Comité Estatal de Calidad en Salud para garantizar un trato digno y humanitario a los pacientes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 05 de 2026.- Para unificar los criterios técnicos y operativos en las unidades médicas de la entidad, centrado en la atención y el bienestar del paciente, se llevó a cabo la instalación y primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), en donde se destacó el tema del “Decálogo de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Profesionales de la Salud”.

Con la representación del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el titular de la secretaría particular, Ángel Delfino Gómez Lizárraga, tomó protesta a los integrantes de este órgano colegiado, quienes tienen el compromiso de garantizar que los profesionales de la salud otorguen un trato digno, con calidez y sentido humanitario.

“Como miembros estratégicos que conformamos este Comité para reforzar la calidad en la atención de los pacientes, reafirmamos que la calidad no es únicamente un requisito técnico ni un trámite administrativo; la calidad es el principal rector y la columna vertebral de nuestro sistema sanitario”, destacó Gómez Lizárraga durante la sesión.

Dijo que, alineados con las políticas públicas del gobernador Américo Villarreal Anaya y con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Salud, este Comité es la instancia responsable de articular la gobernanza en calidad, homologar criterios interinstitucionales, reducir la variabilidad clínica injustificada y consolidar una cultura centrada en la persona, la gestión del riesgo y la seguridad del paciente.

En el marco de la reunión, el Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Martín Tofic Salum Fares, presentó el “Decálogo de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Profesionales de la Salud”, un instrumento fundamental para consolidar el trato digno y la corresponsabilidad para equilibrar y garantizar una atención médica segura, con ética y sentido humano, basada en el respeto mutuo.

En esta primera sesión del 2026, se estableció el plan anual de trabajo en el que se destacan estrategias enfocadas al monitoreo y seguimiento de infecciones asociadas a la atención de la salud, supervisión de los estándares de calidad y seguridad del paciente en las unidades médicas del estado y capacitación continua, entre otras acciones para garantizar unidades dignas y seguras.

La reinstalación y primera sesión del Comité Estatal de Calidad en Salud se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Salud, con la asistencia del titular del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el director general de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza de la Secretaría de Salud, Carlos Arturo González Castro; la directora general de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, así como representantes de IMSS-BIENESTAR Tamaulipas, PEMEX y DIF estatal, entre otros.