Impulsa Tamaulipas exportación de productos locales con programa “De Tamaulipas para Texas, exportar también es para ti”

* La Secretaria Ninfa Cantú Deándar anunció que el registro inicia hoy y permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 05 de 2026.- Para facilitar el ingreso de productos locales a Estados Unidos, la Secretaría de Economía impulsa el programa “De Tamaulipas para Texas”, cuyo registro inicia hoy, 5 de agosto, y concluye el 31 de agosto de 2026, a través de la plataforma Tamaulipas Exporta.

La Decretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que esta estrategia brindará a productores y empresarios herramientas para fortalecer su competitividad, diversificar sus mercados y aprovechar la cercanía económica y logística entre Tamaulipas y Texas.

La convocatoria está dirigida a emprendedoras, emprendedores, productores, cooperativas, MIPYMES y empresas de todos los sectores y municipios de Tamaulipas. El registro se realizará mediante un solo código QR y la capacitación será virtual.

Texas representa un mercado estratégico por su dinamismo económico, infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, así como por su alta demanda de productos mexicanos. Entre las oportunidades comerciales destacan el crecimiento de la población hispana, que representa el 40.3 % de sus habitantes, y la preferencia por alimentos, bebidas, productos agroindustriales y artesanías de origen mexicano.

El programa contempla capacitación especializada, diagnósticos empresariales, estudios de mercado, asesorías personalizadas y planes de exportación, además de acompañamiento en certificaciones, etiquetado, requisitos sanitarios, trámites aduanales, logística y financiamiento.

Como parte de la estrategia, se contempla la vinculación comercial con cadenas y distribuidores con presencia en Texas, entre ellos H-E-B, Stripes, MexMart, La Michoacana y Valero, así como el acompañamiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, COMCE, ANIERM, la Secretaría de Economía federal, IMPI, Nacional Financiera, Bancomext, SENASICA y Fondo Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de la política económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la capacidad exportadora de las empresas locales, incrementar sus ventas, generar empleos y consolidar a Tamaulipas como una plataforma estratégica para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, en beneficio de la prosperidad compartida de las familias tamaulipecas.