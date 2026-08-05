Por: Raúl Terrazas Barraza

El modelo de negocio pecuario

Una vez que el proyecto, Carne Tam, cuyos avances fueron revisados esta semana por las tres partes que impulsan su consolidación, los productores pecuarios, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, será un parteaguas porque conjuga el modelo de negocio con el trabajo de campo alcanzará tal dimensión que la exportación de ganado en pie podrá pasar a segundo o tercer término.

Revisar el proyecto para que camine conforme a la previsión hecha desde la Unión ganadera que preside el ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa, la Secretaría de Desarrollo Rural Pesca y Acuacultura a cargo del ingeniero Antonio Varela Flores y la UAT cuyo rector es el Médico Dámaso Anaya Alvarado, es fundamental para fortalecer la productividad del sector pecuario, en virtud del avance en firme a la industrialización y comercialización de la carne con valor agregado, al contar con marca propia para llegar a los mercados local, nacional e internacional.

Desde el principio, cuando se bosquejó este proyecto, tiene el respaldo absoluto del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, en virtud de que, Tamaulipas se convertirá en referente nacional de producción de carne de calidad.

Las partes que integran el proyecto, cuidan su desarrollo paso a paso, si se trata de calidad, la UAT a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que cuenta con rastro Tipo Inspección Federal, es la responsable de colocar en el mercado productos inocuos y de gran categoría, que se comercialicen a nivel local para beneficiar a la población o bien abastecer los mercados nacional e internacional.

Incluso, la Universidad está en condiciones de realizar investigaciones científicas de los tipos de carne que llegan a la entidad con la finalidad de diagnosticar sus condiciones químicas y genéticas, cuyos resultados serán puestos s disposición de los ganaderos para mejorar la calidad del ganado y llevar al mercado debidamente empacados los productos, con la idea de posicionar la marca Carne Tam.

Desde la perspectiva del Gobierno del Estado, el proyecto puede ampliarse sobre la base del respaldo otorgado por la Universidad ya que es la única del sector público que cuenta con un rastro TIF al que se han incorporado una sala de procesamiento, corte, deshuese y empaque, escalándose a estructurar en torno a esas instalaciones un Centro Integral de Ganadería que contará con sala de subastas y un centro de mejoramiento genético

Por estas razones y el nivel de competencia que se busca en los mercados de productos ganaderos, los integrantes del proyecto, se reúnen de forma cotidiana para conocer cada avance logrado y redireccionar en caso de ser necesario las acciones que lleven a la consecución del objetivo, que Carne Tam sea referente de la producción de alimentos de alta calidad.

En la reunión de trabajo además del Rector Anaya Alvarado, el ingeniero Guerrero Gamboa y el médico Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Ganadería, estuvieron colaboradores de la UAT, la UGRT y la Secretaría de Desarrollo Rural, quienes tienen la responsabilidad de que, por el gran peso específico del proyecto revisen las metas.

Los otros

Los encargados del Partido del Trabajo andan que no los calienta ni el sol, a pesar de las temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados, porque su impugnación al Decreto 66-1146 que reformó los artículos 26 y 38 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 de julio de 2026 anda en revisiones de alto nivel.

En instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Sala Superior en las que se analiza como expediente técnico, SUP-OP-11/2026, con el pendiente de que una opinión técnica especializada, determine si los petistas Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Martínez, tienen razón o no, sobre la prohibición establecida para que, las personas vinculadas a proceso por delitos dolosos con prisión preventiva, sean candidatos a regidores, síndicos, alcaldes o permanezcan en ellos.

Obvio, a los dos manejadores del Partido del Trabajo, aquello que les interesa es que se les vea activos en la grilla desde antes del comienzo del proceso electoral mediante el cual se cambiarán alcaldes, diputados locales y federales en la elección programada para el primer domingo de junio del 2027.

Incluso, es una forma de elevar la negociación con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, respecto a la coalición, de la cual, por nada del mundo les conviene salirse, puesto que, en la entidad solo son ellos los del PT y no tienen estructura que sumar a la alianza para la generación de votos.

El PT, también le sirve al Partido Regeneración para colocar por allí candidatos a los puestos de elección, como en la actualidad son la alcaldesa de Abasolo, Yazmín Saldaña Pérez, el de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García, la de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz y la de Palmillas, Sindy Monita Ramírez, así cómo, los Diputados Eliphaleth Gómez Lozano de Valle Hermoso, el Doctor Víctor Manuel García Fuentes, Elvia Eguia Castillo e Isidro Jesús Vargas Fernández de Matamoros.

Es el deporte favorito del PT, presionar para que lo usen y en cuánto se pueda, los dos que traen a cuestas las siglas de esa organización y que disfrutan de las prerrogativas que les otorga la Ley, puedan aparecer en el próximo proceso como candidatos a diputaciones y regidurías plurinominales.