Por: Raúl Terrazas Barraza

Versión femenina en programas sociales

En las oficinas de la Delegación de Bienestar ubicada al sur de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, se armó la recepción para la nueva inquilina que despachará en el escritorio desde el cual se da seguimiento a las acciones presidenciales relativas a programas sociales, María de Lourdes Puente Vizcarra, con una efusiva bienvenida por parte del personal que trabaja en la dependencia.

Llega con antecedentes de mucho trabajo en atención a la ciudadanía y a tareas del desarrollo social, y tendrá que superar, en las primeras de cambio, el desempeño que tuvo el profesor Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien anunció su retiro hace unos días, su antecesor.

Haya sido como haya sido su designación, el punto es que la secretaria de Bienestar del Gobierno de la República, Leticia Ramírez Amaya, extendió el nombramiento para la nueva delegada por instrucciones de la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que su incursión como funcionaria municipal, estatal y federal le ha dado las tablas necesarias para responder de inmediato a las acciones de bienestar, algo que tiene muy medido porque en alguna ocasión tuvo a su cargo uno de esos programas sociales llegadores a la población: Liconsa.

La encomienda del Gobierno federal es que debe fortalecer la cobertura de los programas federales de apoyo social que corresponden a Tamaulipas, operarlos al cien para el bienestar de las familias tamaulipecas. Al mismo tiempo, queda la seguridad de que ella no hará las cosas con sentido político.

La razón es que no anda tras candidatura alguna, así que atender a las familias que apuestan por los programas presidenciales que, por ley, deben llegar a las personas vulnerables, como los adultos mayores, será sencillo, dado que hay quienes le atribuyen una gran vocación para ello.

Los datos de las personas beneficiadas con los programas sociales en Tamaulipas son amplísimos al superar el millón y cuarto, con una derrama presupuestal de casi 25 mil millones de pesos, a los que se suman más de mil 200 millones de pesos aportados por el Gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya.

Hay más de 400 mil personas adultas mayores de 65 años en el estado que reciben una pensión de más de tres mil pesos mensuales; becas educativas para los niveles básico, medio superior y superior, así como la incorporación gradual a la Beca Rita Cetina; además de pensiones para personas con discapacidad, el programa Mujeres Bienestar, apoyos a pescadores, producción agrícola y programas alimentarios del DIF.

El deseo de éxito en la nueva encomienda que tiene Puente Vizcarra proviene de muchas personas y hay quienes apuestan al desempeño personal y la capacidad para ejercer la función pública, para que la Delegación de Bienestar mejore.

Los otros

El matamorense avecindado en Ciudad Victoria desde hace mucho tiempo, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, estaba muy bien en su papel de comunicador en redes sociales. Quién sabe para qué lo sacaron de esa actividad si el Partido Movimiento Ciudadano andaba desde que el comité nacional dejó en manos de jóvenes, y en especial de Roberto Enrique Lee Ponce, la conducción partidista. Este último se queda como dirigente, pero ahora tendrá por encima, en calidad de delegado nacional en Tamaulipas, al exdiputado.

El punto es bien sencillo: los que tienen en sus manos ese partido desde hace unos ocho años no lograron multiplicar los votos que les dejó Cárdenas Gutiérrez. Incluso, algunos de ellos se beneficiaron del arrastre electoral del empresario gasolinero, restaurantero y hotelero, pero en cuanto se le cumplieron los tiempos de actividad en esa organización, el desmoronamiento es preocupante. De ahí que el comité nacional decidiera reactivarlo.

En su versión muy otoñal y desprovista de ambición política y de reflectores, el hombre de la escoba y la palabra brabucona generó comentarios positivos. Casi, casi se convirtió en competencia de alto riesgo para el doctor Marggid Rodríguez Avendaño, quien, en su papel de aspirante político, trabaja las redes sociales para mantener algún tipo de posicionamiento.

El papel que tiene que jugar Cárdenas Gutiérrez es el de gran elector en Movimiento Ciudadano, es decir, encontrar personas adecuadas que se cobijen bajo su sombrilla a fin de que el día de las elecciones la gente vote por ellas debido al compromiso de quien fuera manejador de MC en Tamaulipas durante un buen tiempo.

Innegable es que la presencia de nueva cuenta en el liderazgo del partido naranja del empresario muestra con claridad que los que están allí no la hicieron ni la harán para obtener en las elecciones de 2027 la cantidad de votos lograda por sus antecesores y, algo peor, no les alcanzará ni para posiciones plurinominales en los ayuntamientos tamaulipecos.

El IETAM ya tiene nuevo entenado: acreditaron al Partido Político Nacional SOMOS MÉXICO para que inicie actividades en forma legal al sujetarse también a las leyes de Tamaulipas, motivo por el cual el Consejo General Electoral deberá sesionar para generar la constancia que otorgará el derecho a recursos de las prerrogativas consideradas en la ley.

La documentación que valida su incursión en la política electoral de la entidad fue presentada por María del Rosario Sánchez Vargas, en su calidad de Presidenta del Comité Ejecutivo en Tamaulipas, en el entendido de que la acreditación del Partido SOMOS MÉXICO está basada en su registro como Partido Político Nacional, aprobado por el Consejo General del INE mediante la resolución número INE/CG344/2026.