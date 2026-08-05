Facilita DIF Tamaulipas trámite de credencial y placas de circulación para personas con discapacidad

La expedición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y la valoración para el trámite de placas fortalecen la inclusión y favorecen una movilidad más accesible.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 05 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la atención prioritaria y la inclusión social, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, pone a disposición, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), la expedición de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y el servicio de valoración médica para el trámite de placas de circulación destinadas a personas con discapacidad.

La Credencial Nacional para Personas con Discapacidad es un documento oficial con validez en todo el país que acredita la discapacidad permanente, facilitando el acceso a trámites, beneficios y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.

De igual manera, el CREE realiza la valoración médica necesaria para el trámite de placas de circulación para personas con discapacidad, contribuyendo a una movilidad más accesible y al ejercicio de este derecho en condiciones de mayor igualdad.

Para obtener la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, las personas interesadas pueden acudir al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, en un horario de 8:00 a 15:30 horas, presentando certificado de discapacidad vigente con fotografía, expedido por los Sistemas DIF Municipales o por el Sistema DIF Tamaulipas, además de copia del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

En el caso del trámite de valoración para la expedición de placas de circulación para personas con discapacidad, se deberá presentar constancia de discapacidad con una vigencia no mayor a seis meses, expedida por el CREE o por los Sistemas DIF Municipales, así como copia de la licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, identificación oficial vigente y CURP.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas, bajo la visión humanista del Gobierno del Estado, refrenda su compromiso de impulsar servicios que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.