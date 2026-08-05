El corazón de Victoria correrá por Jorge Azúa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de reunir recursos para un tratamiento médico que le permita recuperar su salud, fue presentada la carrera con causa “Corriendo por Jorge Azúa”, evento que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en el Parque Recreativo Siglo XXI.

La competencia busca apoyar a Jorge Azúa, reconocido atleta de Polo’s Team, y miembro de la comunidad corredora que ha puesto en alto a Tamaulipas por muchos años, quien requiere someterse a una ablación cardíaca para tratar un flutter auricular, una alteración del ritmo del corazón que incrementa el riesgo de sufrir complicaciones graves como una embolia, insuficiencia cardíaca o incluso un paro cardíaco.

Más allá de ayudarlo a regresar a las competencias atléticas, los organizadores destacaron que el verdadero propósito es brindarle la oportunidad de recuperar su salud y mejorar su calidad de vida.

La salida está programada para las 6:30 horas, teniendo como punto de reunión las instalaciones del Planetario del Parque Recreativo Siglo XXI.

Los participantes podrán elegir entre tres modalidades: una carrera de 5 kilómetros, una carrera y caminata familiar de 3 kilómetros, además de una Carrera Kids de 1 kilómetro, dividida en las categorías de 5 a 8 años y 9 a 12 años.

El costo de inscripción será de 220 pesos, cantidad que será destinada al tratamiento médico de Jorge Azúa. El registro incluye número de corredor, medalla conmemorativa al cruzar la meta, hidratación, fruta y kit de participante, sujeto a disponibilidad.

Asimismo, habrá premiación para los primeros lugares de ambas ramas en las diferentes distancias convocadas.

Las inscripciones pueden realizarse al teléfono 834 126 4778 o mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta Banorte 4189140153012397, a nombre de Jorge Azúa.

Al momento de registrarse, los interesados deberán proporcionar nombre, edad, distancia a participar y teléfono de contacto. En caso de realizar transferencia bancaria, se solicita colocar como concepto el nombre y apellido del participante, seguido de la palabra “carrera”.

Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad deportiva y al público en general para sumarse a esta iniciativa solidaria, recordando que cada inscripción representa un paso más para que Jorge pueda acceder al tratamiento que necesita y recuperar su calidad de vida.