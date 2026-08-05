Por: Roberto Olvera Pérez

Más cambios en el gobierno de AVA

*Se instala tienda Coppel en Tula, generará muchos empleos y el crecimiento de la economía regional

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, luego de concluir los tradicionales Honores a la Bandera de los lunes, anunció que su administración realizará una serie de ajustes en el gabinete estatal y que continuaran de cara al último tercio de su mandato que concluye en el 2028.

Que estos se están dando en el contexto de apretar para alcanzar los indicadores estimados al principio de su administración, luego de la gran cantidad de proyectos y programas que se encuentran en ejecución.

Los ajustes en el gobierno del mandatario tamaulipeco forman parte también de una reestructuración y una serie de enroques en el gabinete. Estos movimientos buscan fortalecer áreas clave de la administración estatal. Así que pendientes de quien se va y quienes vienen para fortalecer este gobierno humanista.

Estos cambios en el gobierno estatal también podrían llegan a los municipios grandes y chicos mediante la coordinación de programas sociales, obras públicas y ajustes administrativos locales.

Indignación por tala de árboles en Miquihuana

Habitantes del municipio de Miquihuana, manifestaron hasta esta redacción su columna dialogando indignación tras la tala de varios árboles conocidos como rompe vientos en aparente buen estado, ubicados a un costado de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, sobre la vía publica en la calle Miguel Hidalgo y no se vale dijeron vía telefónica.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los árboles proporcionaban sombra y mejoraban la imagen del municipio, pues además de que tenían más de 100 años, admirados por turistas, tenían historia.

Señalan que la tala de estos árboles fue realizada por Protección Civil del municipio. Si, hasta ahí todo está bien, pero ellos no se mandan solos, entonces, ¿Quién ordenó el desmoche? Sino fue la primera autoridad del municipio.

Dijo un compa de ahí muy molesto y me dijo escríbelo con todas las letras en mayúsculas: LES PARTIERON…. Y NO SE VALE.

NOTAS CORTAS

1.- Y a propósito de Miquihuana, el Coordinador Distrital del PRI Tamaulipas, con sede en el altiplano tamaulipeco Omar Martínez Marín, está viendo la posibilidad de abrirle el espacio político a la joven Brenda Denisse Carrizal, para que contienda en el 2027 por su partido a la alcaldía de este municipio, a la cual ya la ven con buenos ojos allá por el boulevard Praxedis Balboa. Si en el PRI así lo deciden no se sorprenda que por ahí va la rola. Y esto no es más que avanzar con unidad y resultados.

2.- Con la callejoneada celebrada el pasado 3 de agosto arrancó formalmente las fiestas del 399 aniversario de la fundación de Palmillas. Y por cierto, el que se lució ahí fue el ex alcalde muy querido por todos los palmillenses Jorge Luis Monita Silva, quien iba montado en un caballo frisón negro y que fue la envidia de todos los que gustan de este deporte.

3.- Y hablando de Palmillas precisamente, hoy 5 de agosto se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de las Nieves (patrona del pueblo) y de manera conjunta el aniversario de la fundación del municipio, el cual cumple 399 años de historia. Por cierto, muy contenta la familia Monita Ramírez en ese municipio del altiplano tamaulipeco, pero en especial Jorge Luis, padre de esa cuna, pues tienen a su Santa Nieves en casa, madre de esa apreciable familia y esposa del ex alcalde George. Enhorabuena para ella y que vengan 100 años de esos para festejar y en familia mejor.

4.- De última hora:

Arriban más inversiones para el Pueblo Mágico de Tula. El alcalde Rene Lara Cisneros afirmó que con visión y futuro se continúa la consolidación del municipio como destino atractivo para la inversión gracias a las ventajas competitivas. Es así que sé acaba de abrir el Centro Comercial Coppel, lo que es una señal clara de que los inversionistas han vuelto la mirada hacia nuestro municipio, dijo el edil tulteco, porque hay condiciones favorables para establecerse, generar empleos y contribuir al desarrollo económico del municipio. Esa es una señal de que vamos avanzando en la transformación de Tula, agregó Lara Cisneros.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.