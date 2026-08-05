Impulsa STPS ferias del empleo para jóvenes en tres regiones de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 05 de 2026.- Durante agosto, considerado el Mes de la Juventud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevará a cabo tres Ferias del Empleo dirigidas principalmente a jóvenes y recién egresados, con el propósito de acercar oportunidades laborales formales y facilitar contrataciones inmediatas en distintos municipios del estado.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la vinculación entre el sector productivo y las nuevas generaciones, promoviendo el acceso a empleos dignos y bien remunerados en las regiones norte, centro y sur de Tamaulipas.

El secretario informó que las jornadas se desarrollarán el 18 de agosto en Nuevo Laredo, el 20 de agosto en Ciudad Victoria y el 27 de agosto en Altamira, en coordinación con el Instituto de la Juventud de Tamaulipas y con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con un enfoque orientado a quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

Illoldi Reyes señaló que se prevé la participación de alrededor de 60 empresas en cada una de las ferias, las cuales ofertarán vacantes para distintos perfiles, con especial atención a jóvenes profesionistas y recién egresados que buscan una oportunidad para iniciar su trayectoria laboral.

Asimismo, explicó que la dependencia ha trabajado previamente con las empresas participantes para implementar un modelo que permita agilizar los procesos de reclutamiento y contratación durante el desarrollo de las ferias.

“Traemos un modelo ya trabajado previamente con ellos para que podamos lograr que entre un 20 y un 30 por ciento de las personas que acudan a las ferias puedan colocarse de manera inmediata en el sitio; eso es en lo que nos estamos tratando de enfocar y priorizar, es el tema de que en las mismas ferias ya puedan darse estas contrataciones” puntualizó.

El funcionario señaló que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirmó su compromiso de generar mayores oportunidades para la juventud tamaulipeca, fortaleciendo la vinculación laboral y promoviendo el empleo formal como una herramienta para el desarrollo económico y social, en el marco del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.