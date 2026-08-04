Tamaulipas sigue impulsando una agenda de infraestructura con sentido humanista

El Gobierno de Américo Villarreal Anaya sigue impulsando una agenda de infraestructura con sentido humanista, llevando obra pública a los 43 municipios de Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 04 de 2026.- El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, respaldó la visión del gobernador, reiterando que este 2026 se ha trazado como objetivo invertir en todas las regiones del estado.

Subrayó que la administración estatal, durante el presente ejercicio fiscal, invierte alrededor de $4 mil millones de pesos en obras hidráulicas, carreteras, pavimentación, salud, educación, espacios públicos y deportivos.

“Estamos comprometidos a seguir llevando obra pública a los 43 municipios de Tamaulipas, ya que la infraestructura se convierte en una herramienta para generar bienestar a la población de la entidad”, refirió el secretario.

Con estas acciones, en Tamaulipas el modelo humanista sigue dando resultados a través de grandes obras de infraestructura.