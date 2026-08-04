Refrenda UAT liderazgo cultural nacional en el Ballet Folklórico de México

Ciudad Victoria, Tam.- 4 de agosto de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) refrenda su liderazgo y prestigio cultural con la participación del director de su Ballet Folklórico, Mtro. Carlos Moctezuma, en la edición 2026 de los Cursos de Verano de la Escuela del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

Esta importante presencia institucional en la capital del país refleja el impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado otorga a la promoción de la identidad local, fortaleciendo el vínculo de la UAT con las más altas plataformas formativas del país.

Bajo el lema “Este verano, baila con los grandes”, la emblemática institución nacional reunió, del 20 de julio al 7 de agosto, a destacados referentes y maestros de la danza tradicional mexicana, figurando la máxima casa de estudios de Tamaulipas entre las selecciones de honor del programa.

En este marco, el director del ensamble universitario formó parte de un selecto cuerpo docente integrado por reconocidos maestros de la disciplina, compartiendo cartelera con figuras emblemáticas del gremio representantes de estados como Chihuahua, Colima, Baja California y Campeche.

Durante la segunda semana de actividades, del 27 al 31 de julio, la UAT llevó la riqueza, fuerza y elegancia del repertorio de Tamaulipas, proyectando a nivel nacional el trabajo de investigación, rigor técnico y preservación del patrimonio inmaterial que se impulsa desde la Universidad.

A lo largo de su taller, el Mtro. Carlos Moctezuma transmitió a la comunidad dancística la técnica, el estilo y el trasfondo histórico que posicionan a la danza tamaulipeca como un pilar fundamental del folklore mexicano. La capacitación abarcó el espectro cultural del estado a través de sus distintas regiones: la fuerza de la picota en la región centro; la elegancia de los huapangos en la zona sur; y la vitalidad de las polkas, picotas y redovas en el norte.

El curso reunió a más de 120 participantes de diversos estados de la República Mexicana y de Estados Unidos, quienes adquirieron una formación integral sobre la identidad dancística de Tamaulipas.

Asimismo, durante la estancia se impartió una clase especial del huapango tamaulipeco a la Primera Compañía del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, consolidando un diálogo artístico al más alto nivel técnico y profesional.

Con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso de ser un motor de desarrollo cultural y social, llevando el talento, la riqueza artística y la tradición de Tamaulipas a las plataformas de mayor prestigio dentro y fuera del país.