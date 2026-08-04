POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Después del niño ahogado a tapar el pozo

Resulta que, desde hace 18 años, a las escuelas militarizadas privadas, les han permitido operar a pesar de un vacío legal que hoy, sin rubor alguno reconoce la SEP; en ese marco la Secretaría de Educación Pública, acepta que, sin supervisión específica, operaron durante años, y ahora anuncia que esta irregularidad llegó a su fin. Confirma esta secretaría, haber asumido la regulación de ese modelo educativo y suspendido la operación de 70 instituciones en el país, cinco de ellas en Tamaulipas.

Al respecto empieza a haber reacciones, porque los padres de familia han desembolsado importantes sumas de dinero, en el pasado anterior y reciente, y ahora sin ninguna explicación sólo anuncian el cierre de los planteles sin ofrecerles una información o propuesta.

¿Qué va a pasar con los estudiantes al romperse este ciclo? La medida proviene desde la cúpula, donde Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación del gobierno federal, actúa por “puntadas”, sin prever quéEDI alternativas ofrecer a esa población escolar. No es un antro de vicio, donde después de un homicidio se cierra sin más explicación.

Si bien son planteles escolares privados, operaban con el aval de la Secretaría de Educación, cual ¿la federal o la del Estado? Cualquiera de las dos, la que le hubiera otorgado el reconocimiento, tiene ahora que realizar un acompañamiento para lo que venga, lo que se genere en los días por venir.

Este es un tema, como tantos otros que revelan desorden en los procedimientos institucionales, incluso incompatibilidad de tipo legal a la que nadie le dio importancia en su momento, las referidas academias o escuelas se anunciaban como “militares o militarizadas”, y la SEP, hoy argumenta de manera clara que la formación de carácter militar es exclusiva de las Fuerzas Armadas y no está contemplada en la Ley General de Educación ni en los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Por su parte las autoridades militares nunca asumieron algún reclamo por utilizar el concepto “militar”, ni la autoridad educativa hizo alguna observación ante la incompatibilidad.

Ahora resulta que existe un vacío que será atendido por las secretarías de Educación estatales, para fortalecer el mecanismo de supervisión; que, de acuerdo al titular de la SET, ni la dependencia estatal ni la Secretaría de Educación Pública (federal) tenían competencia para regular este tipo de escuelas desde 2008, por lo que existía un limbo jurídico que, aseguró ya fue corregido con las nuevas disposiciones federales.

Por lo pronto, las 70 instituciones que operaban bajo el modelo militarizado fueron suspendidas, incluyendo las cinco de Tamaulipas, entre las que destacan la academia militarizada de Cd. Madero, escenario del caso Dafne, mientras se establece el nuevo esquema de regulación.

APROBACIÓN CIUDADANA CONSOLIDA GOBIERNO DE MATAMOROS.- Matamoros vive actualmente uno de sus mejores momentos en lo que se refiere a desarrollo económico y social, al posicionarse como una de las principales joyas de la corona de la zona fronteriza, gracias al dinamismo de una administración municipal, que tiene visión de futuro y responsabilidad por el presente, contando para ello con un alto margen de aprobación ciudadana, superior al 60 % en lo que va del 2026, el artífice de estos resultados es el alcalde José Alberto “Beto” Granados Fávila.

La actual administración de Matamoros, en 2025 obtuvo el Premio Nacional al Buen Gobierno, y ha mantenido en 2026 indicadores aprobatorios; en ambos casos estos resultados respaldan los contundentes avances logrados en infraestructura escolar y urbana. Además, el edil, se ha distinguido por su apoyo al sector educativo, así lo testifica la entrega de recursos cercanos a los 60 millones de pesos, del programa federal “La escuela es nuestra”, y equipamiento para más de 140 planteles de educación básica.

Enmarcada en estas circunstancias, este 4 de agosto, el alcalde Beto Granados realizó la audiencia pública No. 77 de “Martes en Tu Colonia Renovado”, con el objetivo de acercar los servicios y programas municipales a las familias matamorenses. Fue una jornada, durante la cual, la población tuvo la oportunidad de recibir atención directa por parte de las diferentes dependencias municipales, agilizando trámites y gestiones.

En esta ocasión, las y los asistentes accedieron a servicios de salud, asesorías, orientación y diversos programas que buscan brindar una atención cercana, oportuna y eficiente. Por su parte el Sistema DIF Matamoros, presidido por Anita de Granados, contribuyó con servicios de atención médica y dental para beneficio de las familias asistentes.

Con estas acciones, se confirma el clima de responsabilidad con visión de futuro que enmarcan a la actual administración municipal de Matamoros.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, POLÍTICA DE ESTADO EN TAMAULIPAS. – En el terreno de los hechos, el gobierno de Tamaulipas confirma no sólo su vocación humanista al acercar familias con el progreso tecnológico, sino su identidad con los avances de este ramo, y la innovación, mismos que asume como una política de Estado. Y da testimonio de ello con acciones sustanciales, como fue el enlace telefónico de dos madres de familia del poblado Los Aztecas, municipio de El Mante, y del ejido San Antonio, de Jaumave, con sus hijos residentes en las ciudades de Houston, Texas, y Georgia, Estados Unidos.

Esto tuvo lugar, en el marco de la ceremonia cívica de honores, efectuada en la explanada de Palacio de Gobierno, en ese escenario se desarrolló el emotivo enlace telefónico de dos madres de familia del poblado Los Aztecas, municipio de El Mante, y del ejido San Antonio, de Jaumave, con sus hijos residentes en las ciudades de Houston, Texas, y Georgia, Estados Unidos. Ellas agradecieron al gobernador Américo Villarreal, esta iniciativa que permitirá acortar distancias y facilitar el enlace, a quienes durante muchos años han batallado para tener contacto con sus seres queridos radicados en el extranjero.

En esa misma ocasión se habló de las bondades que ofrece el “Contacto Ciudadano 070”, la primera línea de atención de la estrategia Tamaulipas te Atiende, a la que posteriormente se sumarán nuevos canales y otras herramientas digitales que vendrán a fortalecer la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía convirtiéndose en un puente para escuchar, orientar, responder y servir mejor a las personas.