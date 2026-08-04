Prepara DIF Tamaulipas actividades para conmemorar el mes de las personas adultas mayores

Se llevarán a cabo actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas en centros asistenciales y sistemas DIF municipales a lo largo del mes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 04 de 2026.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, prepara una serie de actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas, en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora el próximo 28 de agosto, a fin de promover el bienestar integral y la participación activa de este importante grupo de población.

En la Casa Hogar del Adulto Mayor de Ciudad Victoria se llevará a cabo la Semana Cultural, Artística y Recreativa del 24 al 28 de agosto, con actividades diseñadas para fortalecer el bienestar físico y emocional de los 96 residentes de este centro asistencial. El programa contará con la participación del Voluntariado de la Esperanza, la banda de música del Gobierno del Estado, el grupo musical de la Escuela Camino de Luz, el grupo norteño del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), entre otros.

Por su parte, en Villas Vida Plena se realizará la tradicional coronación de la Reina del Adulto Mayor, donde los asistentes disfrutarán de una tarde de música, canto y baile, además de actividades programadas durante la Semana del Adulto Mayor, entre ellas viajes y paseos recreativos por la ciudad.

Durante agosto, la Casa Club del Adulto Mayor albergará diversos eventos culturales y deportivos, como las Tardes de Danzón, exposiciones de los trabajos elaborados por sus integrantes, un viaje para visitar a la Virgen de la Misericordia en el Poblado El Chorrito, Municipio de Hidalgo, la kermés por una Vida Sana, un ciclo de conferencias impartidas por la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores y la participación en las Olimpiadas de Oro, que se celebrarán en Apizaco, Tlaxcala.

Estas actividades también se llevarán a cabo en los diferentes sistemas DIF municipales, principalmente en los centros de reunión donde las personas adultas mayores participan de manera regular en actividades lúdicas, recreativas y de convivencia.

Con estas acciones, los Mensajeros de Paz continúan promoviendo el bienestar, la participación y el envejecimiento activo de las personas adultas mayores, brindándoles espacios para compartir su talento y experiencia, fortalecer los lazos con sus familias y comunidades, y disfrutar plenamente de esta etapa de la vida.