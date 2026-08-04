Olga Sosa impulsa reforma para garantizar el relevo generacional en el campo mexicano

La iniciativa busca convertir el relevo generacional en una prioridad nacional, con capacitación, financiamiento, tecnología y oportunidades productivas para las juventudes rurales.

Ciudad de México, 4 de agosto de 2026. – Con el objetivo de abrir oportunidades productivas para las nuevas generaciones y asegurar la continuidad de la producción agroalimentaria nacional, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz presentó la iniciativa denominada “Ley Semilla”, que propone reconocer el relevo generacional como un eje estratégico de la política de desarrollo rural sustentable. Y fortalecer así la participación de las juventudes en las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, acuícolas y agroindustriales.

La legisladora por Tamaulipas advirtió que el futuro de la producción alimentaria nacional depende de que las nuevas generaciones encuentren en el campo oportunidades reales de desarrollo, ingresos dignos, acceso a tecnología y condiciones para emprender.

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, el 46% de las personas productoras en México tiene entre 45 y 65 años, mientras que el 26.8% supera los 65 años. A esta situación se suma la migración juvenil: entre 2015 y 2020, alrededor de 201 mil jóvenes dejaron localidades rurales, entre otras razones, para buscar empleo o continuar sus estudios.

Olga Sosa señaló que la salida de las juventudes no responde a una falta de interés por el campo, sino a obstáculos estructurales como los bajos ingresos, la ausencia de financiamiento, el limitado acceso a maquinaria y tecnología, la falta de certeza sobre la tierra y las dificultades para comercializar la producción.

La propuesta reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para reconocer legalmente el relevo generacional como el proceso de incorporación, permanencia, participación y sucesión de las personas jóvenes en las actividades productivas del medio rural.

Asimismo, establece que las políticas de capacitación deberán garantizar a las juventudes rurales acceso preferente a asistencia técnica, innovación, transferencia de tecnología, financiamiento, maquinaria, infraestructura y equipamiento para desarrollar proyectos productivos sustentables.

La iniciativa también ordena diseñar programas integrales en materia de formación empresarial, emprendimiento, digitalización, comercialización y generación de valor agregado.

Además, impulsa la incorporación de jóvenes a las organizaciones de productores y a sus órganos de representación, con el objetivo de renovar liderazgos y fortalecer la competitividad de las cadenas agroalimentarias.

También se plantea promover la elaboración de una Estrategia Nacional para el Relevo Generacional en el Campo Mexicano, con la participación de instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones de productores y organismos especializados.

“Invertir en las juventudes rurales es sembrar el futuro del campo mexicano, preservar los conocimientos de quienes han trabajado la tierra durante décadas y abrirle la puerta a una nueva generación de productores con tecnología, innovación y capacidad empresarial”, concluyó la senadora.