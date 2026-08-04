La ONU publica Segundo Informe Subnacional de Tamaulipas

-La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que la publicación del Segundo Informe Subnacional Voluntario en la plataforma de las Naciones Unidas da proyección internacional a los avances de Tamaulipas en el cumplimiento de la Agenda 2030

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 04 de 2026.- Los avances de Tamaulipas en reducción de la pobreza, salud, educación, crecimiento económico y políticas públicas sostenibles adquirieron proyección internacional con la publicación del Segundo Informe Subnacional Voluntario del estado en la plataforma oficial de las Naciones Unidas y su incorporación al repositorio internacional de Informes Locales y Subnacionales Voluntarios.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, señaló que esta publicación permite mostrar ante la comunidad internacional los resultados alcanzados por Tamaulipas y compartir las políticas públicas y buenas prácticas implementadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.

“Este informe da cuenta de los importantes avances que ha logrado Tamaulipas y del trabajo coordinado que realizamos para impulsar un desarrollo sostenible e incluyente. Su publicación en la plataforma de las Naciones Unidas fortalece la proyección internacional del estado y permite compartir las acciones que están generando beneficios concretos para las familias tamaulipecas”, expresó.

Entre los principales resultados destaca la reducción del 42.4 % de la pobreza multidimensional, al pasar de 1.23 millones de personas en esta condición en 2020 a 720 mil en 2024, de acuerdo con las mediciones oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El informe también documenta una cobertura educativa superior a 918 mil estudiantes y la disminución de la mortalidad materna, de 44 casos en 2021 a 13 en 2023. En materia económica, registra un Producto Interno Bruto estatal superior a 764 mil millones de pesos y una Población Económicamente Activa de 1.7 millones de personas.

Cantú Deándar destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el 100 % de los programas presupuestarios estatales se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de una política humanista orientada a reducir las desigualdades, ampliar las oportunidades y transformar el crecimiento económico en bienestar social.

La incorporación del informe a la plataforma de las Naciones Unidas permite que la experiencia de Tamaulipas forme parte del diálogo internacional sobre desarrollo sostenible y proyecta un modelo de gobierno que convierte la planeación y la evaluación de resultados en mayor bienestar para las familias.