Impulsa STPS movilidad laboral internacional para ampliar oportunidades de profesionistas tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 04 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas fortalece la estrategia de movilidad laboral internacional para ampliar las oportunidades de desarrollo de las y los trabajadores tamaulipecos, con nuevos proyectos dirigidos a profesionistas, especialmente en las áreas de enfermería, educación y otras especialidades con alta demanda en el extranjero.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que durante el primer semestre del año se logró la colocación de más de 400 trabajadores en programas de movilidad laboral, resultado de la confianza que empleadores internacionales han depositado en el talento y la capacidad de la fuerza laboral tamaulipeca.

Destacó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se continúa consolidando esta estrategia para que más personas puedan acceder a empleos formales y mejor remunerados fuera del país, aprovechando el prestigio que han ganado las y los trabajadores del estado por su desempeño y compromiso.

En el caso específico del programa de movilidad hacia Alemania para personal de enfermería, señaló que la dependencia trabaja en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para fortalecer el dominio del idioma alemán, considerado el principal requisito para acceder a estas oportunidades.

Explicó que actualmente ocho enfermeras forman parte de este esquema y existe un grupo de aspirantes en proceso de preparación, con el objetivo de incrementar el número de participantes durante el próximo año.

Asimismo, adelantó que la Secretaría del Trabajo desarrolla gestiones con instituciones educativas y empleadores de Estados Unidos para impulsar programas dirigidos a docentes, además de establecer vínculos con empresas de España para abrir espacios laborales a profesionistas recién egresados.

Illoldi Reyes resaltó que estas acciones buscan diversificar las opciones de movilidad internacional, permitiendo que cada vez más profesionistas tamaulipecos desarrollen su experiencia en mercados altamente especializados y, al mismo tiempo, fortalezcan su crecimiento personal y profesional.

Con estas estrategias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso de generar mayores oportunidades de empleo para la población, en concordancia con la visión del gobierno humanista que encabeza Américo Villarreal Anaya.