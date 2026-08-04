Continúa SEDENER atendiendo reportes por interrupciones del suministro eléctrico mediante Protocolo de Atención ante Contingencias Eléctricas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 03 de 2026.- Con el compromiso de brindar una atención oportuna a la ciudadanía y contribuir al restablecimiento del suministro de energía eléctrica, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Energético, mantiene en operación el Protocolo de Atención ante Contingencias Eléctricas, para atender los reportes relacionados con interrupciones que se presentan en el estado.

Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Walter Julián Ángel Jiménez, quien informó que este mecanismo de atención ha permitido fortalecer la comunicación y coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), agilizando el seguimiento de cada reporte recibido, para que el servicio sea restablecido de manera confiable y en el menor tiempo posible.

“Hemos establecido un protocolo contingente para la atención de problemas de interrupciones eléctricas. Cada vez que se presenta una afectación y la ciudadanía nos lo comunica a través de nuestras redes sociales, nosotros establecemos contacto con la CFE para dar seguimiento y garantizar que el suministro eléctrico se restablezca de manera confiable y rápida. Así lo hemos estado haciendo en los últimos días”, señaló.

Destacó que, estas últimas semanas se han atendido alrededor de 250 reportes por interrupción del suministro eléctrico y que han sido registradas en diversos puntos del estado, incluso en algunos casos, equipos de la SEDENER han brindado el acompañamiento para verificar los trabajos y el restablecimiento de la energía eléctrica.

Precisó que esta cifra no representa necesariamente el mismo número de sitios afectados, ya que, en muchos casos, varios ciudadanos reportan una misma interrupción del servicio resultado de una misma contingencia.

El secretario comentó, que este lunes, se realizó una reunión nacional en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, donde asistió el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, para dar seguimiento a las afectaciones de congestionamiento y actualización de infraestructura en Tamaulipas.