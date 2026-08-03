Registra Tamaulipas 1.8 millones de visitantes durante el verano y vamos por más: Turismo

-Los lugares más visitados hasta el momento son Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, Soto la Marina y Altamira

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 03 de 2026.- Tamaulipas registra una afluencia turística hasta este domingo superior al 1.8 millones de visitantes, así como una derrama económica superior a los 1,600 millones de pesos y aún no termina el periodo vacacional de verano, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

“El decidido impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya a la seguridad, la conectividad y la inversión pública en obras estratégicas se traduce en un mayor desarrollo para la región y sus comunidades, consolidando el camino para que México se posicione como la quinta potencia turística del mundo”, explicó.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Refirió que ha sido notorio el incremento de visitantes a los destinos turísticos del estado, una muestra de ello son los 17.4 millones de visitantes logrados al cierre del pasado 2025.

En lo que va de este periodo vacacional, el funcionario estatal señaló que la mayor afluencia de visitantes se registra hasta el momento en Ciudad Madero y su playa Miramar con más 887 mil visitantes; En segundo lugar el puerto de Tampico, con sus lagunas y su emblemático centro histórico con más de 436 mil visitantes y en tercer sitio Nuevo Laredo con más de 111 mil visitantes.

Le sigue el municipio de Soto La Marina y su playa La Pesca que cada vez recibe mayor número de visitantes con más de 98 mil y en quinto lugar el puerto de Altamira con más de 81 mil viajeros, esto de acuerdo a los datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística.

Benjamín Hernández Rodríguez, invitó a conocer, disfrutar, deleitar y llevarse experiencias únicas en los destinos turísticos de Tamaulipas, “en Tamaulipas los esperamos en cualquier época del año”, concluyó.