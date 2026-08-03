POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Gustavo Cárdenas, a reordenar MC en Tamaulipas

Gustavo Cárdenas Gutiérrez es sin lugar a dudas el mejor contrapeso que Movimiento Ciudadano pudo haber elegido para dar la batalla al partido preponderante en Tamaulipas, Morena, porque el ex alcalde, resulta una carta experimentada, que ha sido todo, menos gobernador, y no por falta de empeño, porque lo intentó dos veces contra la aplanadora Tricolor, precisamente uno de las acreditaciones de mayor peso, fue haber ganado al entonces invencible Revolucionario Institucional la capital del Estado.

Y fue un triunfo, a diferencia de muchos otros en Tamaulipas y en el país, que eran asignados por acuerdos de los gobernadores en turno. Aquí fue todo lo contrario, Gustavo llegó resuelto a enfrentar al gobernador Manuel Cavazos Lerma, lo que en aquellos tiempos era una ofensa política, gobernar la ciudad sede de los tres poderes.

La anécdota aquí, es que siendo parte del protocolo colgar en la oficina del alcalde la foto del gobernador en turno, Cárdenas Gutiérrez, no instaló la fotografía de Cavazos Lerma, sino la de su señor padre, Don Jorge Cárdenas González, quien fuera presidente municipal de Matamoros.

Gustavo se formó en el fragor de la batalla, con un crecimiento firme logrado a su paso por la Presidencia Municipal de Victoria, donde realizó una buena gestión, complementado con el desempeño de diputado local, luego senador y presidente del PAN estatal, el que había sido su partido en ese recorrido.

No está de más comentar que Cárdenas Gutiérez fue panista hasta 2013, cuando Acción Nacional no lo seleccionó como candidato a presidente municipal por Victoria, en esas circunstancias es que aceptó la invitación del Partido Movimiento ciudadano y se postuló bajo esas siglas, perdió la elección frente a Alejandro Etienne candidato del PRI-PVEM, quedando en segundo lugar con 9 mil votos de diferencia y en 2014 aceptó asumir la coordinación de la Comisión Operativa estatal de MC en Tamaulipas.

La perspectiva que vemos desde ahora, es que la participación de Gustavo Cárdenas en Movimiento Ciudadano, vendrá a darle sabor al caldo, esa picardía nata del entramado electoral cuando se trata de conquistar un puesto de elección popular, y que ha sido sustituida por procedimientos acartonados, a los que le falta vida y factor de identidad social.

Indudablemente MC le apuesta a la experiencia del ex panista, para encabezar la reorganización interna y ampliar la presencia del partido en la entidad frente a las elecciones constitucionales que están en puerta. Cárdenas es un personaje que cuando menos le dio la vuelta al estado, recorriendo los 43 municipios en dos ocasiones.

En su nueva responsabilidad como delegado nacional de MC en Tamaulipas, Gustavo Cárdenas coordinará los trabajos políticos y de organización del partido en la entidad; con este nombramiento el exdiputado federal y ex senador tendrá la responsabilidad de fortalecer la estructura territorial del instituto político impulsar la afiliación de nuevos militantes y consolidar la estrategia electoral en los 43 municipios del estado.

MC le apuesta a su experiencia para encabezar la reorganización interna y ampliar la presencia del Movimiento Ciudadano en la entidad en un escenario político que se vislumbra muy competitivo.

FESTEJA GATTÁS, ARRIBO DE INVERSIONES A VICTORIA. – El alcalde de Cd. Victoria, Lalo Gattás luce muy motivado por el aterrizaje de nuevas inversiones en esta ciudad, sobre todo porque percibe que es producto de los buenos resultados arrojados por el Plan de Seguridad que ejerce actualmente el Ayuntamiento. Así lo traslució al participar en la inauguración de la primera sucursal de SIMILANDIA en el estado, de la cadena Farmacias Similares, ubicada al norte de la capital.

Gattás cortó el listón inaugural con su compañera de vida a un lado, la señora Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF Victoria, representantes de la CANACO y de la cadena líder en la venta de medicamentos genéricos y productos para la salud.

En esa ocasión el alcalde de Victoria aseveró, que esta reinversión habla muy bien de las condiciones de seguridad que prevalecen en la capital, y expresó: “Somos una ciudad atractiva donde se garantiza la inversión a los capitales y, como muestra, el año pasado se aplicaron 1,200 millones de pesos gracias a la confianza que le tienen a Victoria. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana la ubica entre las 36 ciudades más seguras del país”.

PREPARA LA UAT EL ARRANQUE DEL NUEVO CICLO ESCOLAR. – Este lunes 3 de agosto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanudó sus actividades administrativas y con ello la apertura de inscripciones cobró vida, misma que estará en operación hasta el próximo día 14, que será viernes; simultáneamente operará la recepción de solicitudes de becas del 10 al 21 del mismo mes de agosto, para dar paso formal al inicio de clases el lunes 17 de agosto.

Un nuevo ciclo escolar es siempre una renovación de propósitos, y de manifiestos retos que todos los participantes asumen, unos como docentes, otros como alumnos. Es como empezar a escribir sobre la primera hoja del cuaderno nuevo, esa emoción que a todos ha movido, desde la etapa de los primeros años de la educación básica, incluye la motivación del reencuentro de los amigos y la prospectiva de conocer otros.

En ese marco, el de las funciones administrativas el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dejó testimonio del compromiso de consolidar una transformación histórica en la máxima casa de estudios; esto se da frente al incremento sustancial en la matrícula, la cual se espera superar los 42 000 alumnos registrados en el ciclo anterior y alcanzar la meta de 45 000 estudiantes en las aulas universitarias.

En esa consideración el rector Anaya anunció que, previo al arranque del ciclo escolar universitario Otoño 2026, efectuará recorridos de supervisión en los diferentes campus de la entidad. Asumiendo como prioridad, garantizar instalaciones de primer nivel, con espacios dignos, funcionales y equipados con tecnología de vanguardia para el aprendizaje.

Hay un manifiesto interés, por parte de la autoridad universitaria, de que los jóvenes cuenten con instalaciones perfectamente acondicionadas y sin ningún desperfecto que interfiera en su proceso educativo.