Por: Raúl Terrazas Barraza

De expectativas y escenarios

En este inicio de semana y de mes surgió de nueva cuenta el tema de los relevos en dependencias de la administración pública de Tamaulipas. Sobre ello, el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, dejó entrever la posibilidad de que así suceda debido a dos razones: la primera, alcanzar los objetivos propuestos; y la segunda, porque al estar por cumplirse cuatro años de trabajo, habrá personas que decidan incursionar en la política y buscar cargos de elección popular en 2027.

Bajo esa perspectiva, los habrá, máxime si se considera que en poco más de un mes comienza el proceso electoral local de la entidad y se supone que funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo e incluso Judicial, así como de los ayuntamientos, están en espera de las reglas que emita el partido en el poder, tanto a nivel nacional como estatal, para adentrarse en la actividad política.

Esto es, tomar una decisión respecto a gritar a los cuatro vientos que dejarán sus puestos y buscarán el respaldo ciudadano para regidurías, sindicaturas, alcaldías y diputaciones locales o federales.

Es entonces cuando pueden identificarse en el escenario actual dos tipos de expectativas estrechamente relacionadas: la de cambios en las administraciones federal, estatal y municipales, en el entendido de que, en el plano federal, se refiere a las delegaciones de secretarías del Gobierno de la República.

Como acaba de acontecer en la Delegación de Bienestar, donde el exalcalde de Güémez, Luis Lauro Reyes Rodríguez, dejó el cargo, sin salirse del entorno político, acción que debe interpretarse como la búsqueda de una candidatura para diputado federal.

El asunto es que ahora sí el horno está para bollos y, por las ganas que hasta gente de la iniciativa privada le trae a la política, la evolución de los acontecimientos suena muy interesante, sobre todo porque de septiembre a diciembre faltarán hornos para tantos bollos, entendidos estos como los proyectos políticos que circulan de forma insistente en redes sociales y medios de comunicación.

Debe destacarse la sinceridad del mandatario tamaulipeco cuando afirma que, de haber cambios en algunas áreas de su administración, obedecerán a la intención de lograr las metas previstas en cada programa delineado para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, acción que está muy relacionada con el cambio de prioridades por parte de algunos funcionarios, ya que, si traen proyecto político, descuidan su trabajo y ponen en riesgo la consecución de objetivos y metas.

Por ello, de manera literal, el doctor Villarreal Anaya comentó que, para que los indicadores que tienen propuestos se logren, debe contarse con quienes puedan apoyar ese cometido y, por tanto, sean ellos quienes queden al frente de instituciones o direcciones.

Los otros

Detrás de la salida del arquitecto Manuel Treviño Cantú de la Dirección del ITAVU no hay nada que haga dudar de su integridad como funcionario, condición que ha demostrado no solo en esta administración, sino en varias gestiones gubernamentales.

Muchas opiniones apuntan en ese sentido, pero la que más cuenta es la del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Becker Hernández, quien afirmó este inicio de semana que no existe duda alguna sobre el desempeño que tuvo al frente del Instituto.

Incluso, fue el propio arquitecto quien, charla de por medio, hizo saber que comunicaría su decisión de dejar la dirección de la dependencia que pertenece a la SEDUMA.

En el recuento de las declaraciones patrimoniales de todas y todos los servidores públicos del Gobierno de Tamaulipas, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que poco más del 95 por ciento de ellos cumplieron con la presentación de este documento y que, con ello, se fortalecieron los mecanismos de transparencia.

Debieran ser todos los que laboran en la administración; sin embargo, siempre habrá el prietito en el arroz y quizá pronto sean dados a conocer los nombres de los trabajadores incumplidos con su declaración patrimonial, no solo por su falla, sino también en atención a quienes sí cumplieron, para que la responsabilidad sea reconocida y la irresponsabilidad sancionada.

Por su lado, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, luego de asistir este lunes a la ceremonia de Honores a la Bandera en Palacio de Gobierno, comentó que la matrícula de la institución alcanzará los 45 mil estudiantes en todos los niveles: bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado.

El crecimiento de la UAT tiene que ver con su transformación y con la adopción de una política humanista encaminada a impactar en el desarrollo socioeconómico de Tamaulipas.

El líder de los universitarios llevará a cabo visitas a todas las unidades académicas multidisciplinarias en cuanto inicien las clases, previstas para el 17 de agosto, con el propósito de constatar que existan espacios dignos, funcionales y adecuados en cuanto a tecnología, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje alcance los objetivos previstos en los programas educativos de cada carrera.

El rector tiene decidido que nada falte para el proceso educativo: desde equipos de cómputo y pantallas digitales en los salones, hasta conectividad y laboratorios que cuenten con las condiciones y el equipamiento necesarios para potenciar la investigación y la preparación académica del estudiantado.

Respecto a quienes imparten cátedra en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, son dos mil 700 docentes los que están listos para cumplir, paso a paso, con los programas educativos.