Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Aproveche estímulos fiscales; Gobierno Estatal lo apoya

Para apoyar a las familias, el gobierno de estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del secretario de Finanzas Carlos Irán Ramírez González, anunció la mañana de este lunes luego de concluir la ceremonia de Honores a la Bandera, una serie de acciones que las familias tamaulipecas puedan aprovechar a partir de ya; refrendando con ello la política humanista del Ejecutivo Estatal. Es un nuevo paquete de estímulos fiscales y amplió la vigencia de diversos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2026. Qué bueno.

“Estos estímulos tienen un sentido social: ofrecer alternativas para que las familias, los trabajadores y los sectores productivos puedan regularizar sus obligaciones sin comprometer su economía. La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es mantener unas finanzas responsables, pero también sensibles y cercanas a las necesidades de la población”, señaló Ramírez González.

Los nuevos estímulos incluyen descuentos en multas relacionadas con establecimientos de bebidas alcohólicas. La reducción será del 50 por ciento para las multas de 2026; del 60 por ciento para las correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y del 70 por ciento para las de 2022 y años anteriores.

También habrá descuentos en multas y recargos por adeudos de impuestos estatales sobre nómina, honorarios y hospedaje. Las reducciones serán del 90 por ciento para adeudos de 2021, del 80 por ciento para 2022, del 70 por ciento para 2023, del 60 por ciento para 2024 y del 50 por ciento para 2025.

Además, se ampliaron hasta el 31 de diciembre los beneficios para motocicletas particulares registradas en Tamaulipas. Las tarifas serán de 620 pesos por derechos de control vehicular, 250 pesos por placas y 800 pesos por la licencia de conducir.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre también continuará el descuento del 30 por ciento en derechos y placas de control vehicular para contribuyentes cumplidos, así como la reducción del 50 por ciento en recargos por adeudos generados hasta 2025. Para las y los concesionarios del transporte público se mantendrá la tarifa especial de 14 mil 800 pesos, vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Con estas medidas, el Gobierno de Tamaulipas busca facilitar la regularización de adeudos y reducir la carga económica de las familias, las personas trabajadoras y los sectores productivos. La Secretaría de Finanzas invita a la ciudadanía a aprovechar los beneficios y consultar los requisitos únicamente en las Oficinas Fiscales y en los canales oficiales del Gobierno del Estado.

NOTAS CORTAS

1.- En El Mante es cada vez más fuerte la versión de que Paty Chío no contenderá por un segundo periodo y no es porque ella no quiera, es porque trae un rechazo ciudadano total que ya no puede tapar e incluso gente de su estructura y cierta gente del cabildo, le mueven el tapete cada día mas para que no se reelija, por lo que se abre la posibilidad de que el partido en el poder (Morena), termine buscando otro perfil para competir y que cure todos los males, además ajeno a todos ellos. La decisión es un hecho que vendrá desde el tercer piso de palacio de Gobierno, sobre todo de la esquina del 15.

2.- Que para Matamoros también habrá sorpresas y hay un alto funcionario del gobierno del estado que podría pedir licencia e irse a probar a las urnas. Lo que se sabe de él, es que es garantía de triunfo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.