Destina Tamaulipas más de 31.9 millones de pesos al impulso de negocios locales

La Secretaria de Economía,Ninfa Cantú Deándar, dijo que a través de Fondo Tamaulipas, benefició a 1,265 emprendedoras, emprendedores y MIPYMES de 36 municipios durante el primer semestre de 2026.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 03 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las actividades productivas, respaldar el crecimiento de los pequeños negocios y ampliar el acceso al crédito, el Gobierno de Tamaulipas destinó 31 millones 910 mil pesos mediante los programas de Microcrédito y Financiamiento durante el primer semestre de 2026, beneficiando a 1,265 emprendedoras, emprendedores y propietarios de MIPYMES.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que, a través de Fondo Tamaulipas, se impulsan alternativas de financiamiento accesibles para que más personas puedan iniciar un negocio, adquirir insumos, fortalecer su capacidad productiva o avanzar en la consolidación de sus empresas.

Mediante el programa de Microcrédito se generó una derrama de 13 millones 20 mil pesos, en beneficio de 1,105 personas integradas en 217 grupos solidarios, con presencia en 28 municipios de las regiones Frontera, Centro, Sur y Mante.

En materia de financiamiento empresarial, se otorgaron 18 millones 890 mil pesos a 160 beneficiarias y beneficiarios de 30 municipios, a través de los programas Credibienestar, Microemprendedor, Mi Pyme Avanza y Transformando mi Negocio, diseñados para atender las distintas necesidades y etapas de desarrollo de los pequeños negocios.

Cantú Deándar señaló que estas acciones forman parte de la política económica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a promover la inclusión financiera, el autoempleo, la generación de ingresos y el desarrollo de las comunidades mediante un modelo económico humanista y cercano a la población.

Los recursos llegaron a negocios y proyectos productivos de 36 municipios de Tamaulipas, entre ellos Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, El Mante, Altamira, Tampico, Ciudad Madero, Río Bravo, Soto la Marina, Jaumave, Tula, González, Gómez Farías y Miguel Alemán.

Con estos resultados, el Gobierno del Estado fortalece el acceso al crédito como una herramienta para impulsar el talento emprendedor, consolidar a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar mejores condiciones de bienestar y prosperidad compartida para las familias tamaulipecas.