Anuncia Gobierno de Tamaulipas estímulos fiscales para apoyar la economía de las familias

-Se incorporan nuevos beneficios y se amplía hasta diciembre la vigencia de facilidades para contribuyentes, motociclistas y concesionarios del transporte público

Ciudad Victoria, Tamaulipas..- Agosto 03 de 2026.- Como parte de la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y con el propósito de fortalecer la economía de las familias tamaulipecas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, encabezada por el secretario Carlos Irán Ramírez González, incorporó un nuevo paquete de estímulos fiscales y amplió la vigencia de diversos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Estos estímulos tienen un sentido social: ofrecer alternativas para que las familias, los trabajadores y los sectores productivos puedan regularizar sus obligaciones sin comprometer su economía. La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es mantener unas finanzas responsables, pero también sensibles y cercanas a las necesidades de la población”, señaló Ramírez González.

Los nuevos estímulos incluyen descuentos en multas relacionadas con establecimientos de bebidas alcohólicas. La reducción será del 50 por ciento para las multas de 2026; del 60 por ciento para las correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y del 70 por ciento para las de 2022 y años anteriores.

También habrá descuentos en multas y recargos por adeudos de impuestos estatales sobre nómina, honorarios y hospedaje. Las reducciones serán del 90 por ciento para adeudos de 2021, del 80 por ciento para 2022, del 70 por ciento para 2023, del 60 por ciento para 2024 y del 50 por ciento para 2025.

Además, se ampliaron hasta el 31 de diciembre los beneficios para motocicletas particulares registradas en Tamaulipas. Las tarifas serán de 620 pesos por derechos de control vehicular, 250 pesos por placas y 800 pesos por la licencia de conducir.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre también continuará el descuento del 30 por ciento en derechos y placas de control vehicular para contribuyentes cumplidos, así como la reducción del 50 por ciento en recargos por adeudos generados hasta 2025. Para las y los concesionarios del transporte público se mantendrá la tarifa especial de 14 mil 800 pesos, vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.

Con estas medidas, el Gobierno de Tamaulipas busca facilitar la regularización de adeudos y reducir la carga económica de las familias, las personas trabajadoras y los sectores productivos. La Secretaría de Finanzas invita a la ciudadanía a aprovechar los beneficios y consultar los requisitos únicamente en las Oficinas Fiscales y en los canales oficiales del Gobierno del Estado.