Promueve Tamaulipas su riqueza artesanal y turística en la Ciudad de México

-Durante agosto, las y los visitantes a la Ciudad de México podrán admirar y adquirir artesanías, así como conocer la diversidad turística del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 02 de 2026.- Treinta artesanas y artesanos de Tamaulipas expondrán su arte en “Punto México” durante el mes de agosto, un espacio dedicado a las artesanías en la Ciudad de los Palacios, informó Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo del estado.

“El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, impulsa la proyección del estado en foros y vitrinas nacionales e internacionales para dar a conocer sus riquezas naturales y artesanales”, informó.

Punto México no se limita solo a la venta de productos y artesanías; su ubicación es ideal para impulsar la promoción de los productos turísticos de Tamaulipas, así como la difusión de carteleras, talleres, presentaciones de nuestras bellezas naturales, entre otras actividades.

En esta ocasión, Tamaulipas estará representado por 20 municipios con sus artesanías y productos, así como con la presencia del Sistema DIF Tamaulipas, que dirige la doctora María Santiago de Villarreal, con artículos elaborados por la Casa del Adulto Mayor y la escuela Camino de Luz.

Algunos de los municipios participantes son: Matamoros, Jaumave, Río Bravo, Camargo, San Nicolás, Jiménez, Aldama, Tula, Miquihuana, Bustamante, Tampico, Ciudad Victoria, Llera, González y Mante, entre otros.

Mientras que las artesanías van desde la elaboración de joyería, artículos de conchas de mar, madera, ixtle, bambú y piedra, hasta tequila, mezcal, machacado, bolsas, cueras, mañanitas, entre otros productos más, concluyó Hernández Rodríguez.