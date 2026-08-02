Por: Raúl Terrazas Barraza

Reincorporación laboral

Primero, pareciera que nunca llegaría el momento del período vacacional de verano para quienes laboran en la administración pública estatal y municipal, en las instituciones de educación superior y en las empresas del sector privado. Sin embargo, ahora, en un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron dos semanas y, por tanto, este lunes estarán de nuevo en sus puestos de trabajo.

Cualquiera diría que, después del respiro vacacional, es momento de darle duro para sacar adelante el año con positividad, buenas intenciones y, desde luego, con realizaciones tanto personales como de equipo. Esto último, en virtud de que la administración estatal que tiene a su cargo el doctor Américo Villarreal Anaya, así como la del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, llevan adelante sus programas con equipos sólidos que les permiten alcanzar las metas establecidas en sus planes de desarrollo.

Hace 21 días, durante la ceremonia de Honores a la Bandera que se llevó a cabo en el Polyforum del Parque Bicentenario y cuya organización correspondió a la Secretaría de Administración, a cargo de la licenciada Luisa Eugenia Manautou Galván, tanto ella como el titular del Poder Ejecutivo conminaron a los trabajadores a sacar adelante las tareas de esa semana y, posteriormente, a disfrutar del período vacacional, sobre la base de que el derecho al trabajo también implica el derecho al descanso.

Esto último se debe a que ambas cosas son complementarias; es decir, el trabajo digno no consiste solo en laborar, sino también en contar con condiciones que protejan la salud física y mental de las personas trabajadoras.

La Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo reconocen que el descanso es una condición indispensable para que el trabajo se realice de manera humana y digna. Por ello, en México el derecho al descanso se manifiesta de varias formas: descanso semanal de, por lo menos, un día por cada seis trabajados; descanso obligatorio en los días festivos establecidos por la ley; y vacaciones pagadas una vez al año, también conforme a la legislación vigente.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el personal directivo, administrativo y sindicalizado reinicia sus actividades este lunes y llega de manera directa a preparar el inicio del período escolar de otoño 2026. Entre las tareas inmediatas está la publicación de los resultados del examen de admisión que presentaron los bachilleres para ingresar a las carreras universitarias a finales de junio pasado.

Con esos listados, los aspirantes a un espacio en la UAT podrán encontrar en las plataformas digitales toda la información sobre el proceso de inscripción, mientras que quienes ya cursan una carrera deberán cumplir con el requisito de registrarse al siguiente semestre. En ambos casos, las primeras dos semanas de agosto están destinadas a estos procesos en todas las unidades académicas.

El rector Anaya Alvarado dio seguimiento al ejercicio de planeación que llevaron a cabo las 27 unidades académicas, ya que analizaron espacios de infraestructura como aulas, laboratorios, auditorios, instalaciones deportivas, bibliotecas, necesidades tecnológicas y fortaleza docente, para determinar la cantidad de alumnos de nuevo ingreso que podrán atender. Aunque, en repetidas ocasiones, el líder de las y los universitarios ha señalado que siempre habrá un espacio para quienes decidieron confiar su preparación y su futuro a la UAT.

De acuerdo con el calendario de actividades, el inicio de clases presenciales y en modalidad virtual para aquellas carreras que se cursan a distancia será el 17 de agosto, día en que los directivos de las facultades y escuelas acudirán a los salones de primer semestre para dar la bienvenida a los estudiantes. Como en cada período escolar, el médico Anaya Alvarado visitará una a una las unidades académicas para dialogar con los alumnos de nuevo ingreso y con toda la comunidad universitaria.

El titular de la Rectoría ejerce un liderazgo de gran apertura y cercanía con estudiantes, docentes y directivos, además de mantener una capacidad de respuesta inmediata para que los programas educativos caminen conforme a la planeación establecida. Asimismo, muestra una gran determinación para dar otro paso en la transformación de la UAT. Su sentido humanista, junto con la convicción de que cada nuevo profesionista, cada investigación y cada resultado obtenido en la participación educativa, cultural o deportiva debe incidir en la población de Tamaulipas para mejorar su bienestar, marcan el rumbo institucional.

Como sucede siempre, las carreras de mayor demanda en la educación superior pública son las relacionadas con las ciencias de la salud, entre ellas Enfermería y Medicina, además de Derecho, Contaduría, Medicina Veterinaria, Ingenierías, varias vinculadas a la logística, Psicología y las tecnologías, entre ellas aquellas relacionadas con programación computacional, desarrollo de sistemas y, como gran novedad, la inteligencia artificial.

Sobre la demanda registrada en junio para los exámenes de admisión en todas las unidades académicas, esta fue calculada en más de 12 mil estudiantes, de los cuales poco más de la mitad, entre siete y ocho mil, podrían ingresar a las aulas de la UAT.

Obviamente, en un escenario en el cual ya existen listados de aspirantes que se anotaron sabiendo que podrían no aprobar la prueba EXANI-II del CENEVAL, muchos esperarán que, a última hora, algunos de quienes sí fueron aceptados decidan cambiarse a otra entidad, modificar su elección de carrera o trasladarse debido a que sus familias cambiaron de residencia fuera de las ciudades de Tamaulipas.

Un dato que la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Igor Crespo Solís, debería dar a conocer es el referente a la cantidad de alumnos de último semestre con la que cerraron todas las escuelas preparatorias, cualquiera que sea su naturaleza, y cuántos de ellos se graduaron.

Sin embargo, da la impresión de que esos datos se mantienen reservados para evitar inferencias sobre el grado de reprobación que existe, el cual, dicho sea de paso, en los CBTIS es demasiado alto al concluir el ciclo escolar regular.

Pero, como en esas escuelas todo se arregla con dinero, las y los alumnos son obligados a pagar recursamientos de materias, práctica que deja importantes ingresos a los directivos.

Incluso, existe información de padres de familia que han reclamado el hecho de que algunos maestros que reprobaron alumnos, fueron al mismo tiempo de los más faltistas durante el semestre. Al final de cuentas, quienes pagan los platos rotos son los padres, al pretender que sus hijos concluyan el CBTIS y terminan por atender la exigencia del recursamiento impuesta por la dirección.

Cada materia cuesta 300 pesos, pero, rara vez un alumno recursa solo una; generalmente son dos o más, debido a la manipulación que, según los inconformes, realizan algunos profesores en contubernio con los directivos.

También conocer la cantidad de egresados de bachillerato y la cantidad de alumnos que ingresan a las universidades e instituciones de educación superior de Tamaulipas permitiría reflejar con mayor claridad la deserción educativa de jóvenes que debieron continuar su preparación para mejorar sus condiciones de vida mediante estudios de licenciatura.

Y, peor aún para las estadísticas de escolaridad, es ahí donde se encuentra una de las principales limitaciones del promedio educativo de la población mexicana, que apenas rebasa el noveno grado de escolaridad, es decir, la secundaria.