En San Fernando la patria se ama y se defiende: Olga Sosa en la asamblea Por la Defensa de la Soberanía

Tenemos a una presidenta valiente, capaz que defiende con gallardía el proyecto de nación y la grandeza de nuestra nación.

San Fernando, Tamaulipas. – Con la mejora de servicios públicos, pavimentación, bacheo, alumbrado y la gestión de un nuevo transformador de la CFE, la transformación ya se siente en San Fernando, aseguró la senadora Olga Sosa Ruíz al participar en una asamblea informativa más en defensa de la soberanía.

Ante seiscientas personas reunidas en la plaza principal de este municipio, la legisladora morenista recibió diferentes muestras de afecto, aseguró que la política de gobiernos cercanos a la gente se traduce en resultados y justicia social.

“Qué gusto estar en San Fernando, con gente trabajadora y orgullosa de la Laguna Madre y la Carbonera con un un gobierno de la 4T encabezado por nuestra amiga, la presidenta Verónica Aguirre ya se ve la transformación. Así, sirviendo a la gente, replica el trabajo cercano y con rumbo de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó la senadora.

Junto al presidente del consejo Rómulo Pérez y la presidenta de Morena en Tamaulipas, Lupita Gómez y la presidenta municipal morenista Verónica Aguirre de los Santos, Olga Sosa, convocó a la militancia morenista a unirse en la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum quien ha profundizado el bienestar del pueblo con tres nuevos programas: salud casa por casa, beca universal Rita Cetina y mujeres bienestar.

“(La presidenta) ha defendido la soberanía de México frente a los intereses intervencionistas del extranjero; ella ha dicho, la grandeza de México la defendemos las mexicanas y los mexicanos porque en México manda el pueblo de México y nadie más.

En seguridad: coordinación sí, subordinación no”, enfatizó.

En la asamblea participaron también el senador José Ramón Gómez Leal; la diputada local Silvia Isabel Chávez Garay; Esmeralda Coyote Sánchez en representación de la delegación del Comité Nacional del partido; el presidente del Consejo de Morena en Tamaulipas, Rómulo Pérez y liderazgos estatales y locales.

Aquí la senadora dialogó con los ciudadanos, quienes le expresaron su respaldo a la labor que realiza de representación por Tamaulipas desde el Senado de la República; les reiteró el trabajo en territorio para entregar el periódico regeneración, dialogar con las familias en las casas, calles y colonias, así como participar en los cursos de capacitación y formación política.