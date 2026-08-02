Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Honores a la Bandera en Palacio de Gobierno

*La Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas (AIIDT) es el anfitrión del evento

Luego de concluir el primer periodo vacacional de verano, las diversas oficinas de los tres órdenes de gobierno, tribunales federales y estatales reanudan sus labores este lunes 3 de agosto de 2026.

En tanto, la Ceremonia Cívica de los Honores a la Bandera precisamente de este mismo lunes, le toca organizar y desarrollar a la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas (AIIDT), cuyo coordinador es el Mtro. Edwin Tuexi Amaro y el evento será encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de toda su estructura estatal y gabinete ampliado.

De acuerdo a la invitación dice que será en Palacio de Gobierno en punto de las 8:00 a.m. y tienen que llegar media hora antes. Atuendo institucional.

No se sorprenda que pudiera ver algunas sorpresas por ahí. Lo que si es cierto es que aparecerá en el evento la nueva y flamante delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno Federal en Tamaulipas, Lourdes Puente Vizcarra y será importante lo que diga de su nueva responsabilidad, como por ejemplo, como recibe el puesto y que pendientes le dejó el anterior delegado.

NOTAS CORTAS

1.- Con la salida del Güemense Luis Lauro Reyes Rodríguez de los Programas para el Bienestar del Gobierno Federal en Tamaulipas, no se sorprenda que a partir de este lunes se haga una limpia total en casa, pues nada se querrá a que huela a este bueno para nada.

2.- De buena fuente nos informan que por la Ciudad de México vieron muy activo al secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva. Que al parecer sostuvo varias reuniones con altos mandos morenistas. Que el objetivo de esos encuentros ver lo que viene del 2027 y trabajar coordinadamente, sobre todo en el respeto a la soberanía nacional. Pues no hay que olvidar que Hugo ha sobresalido en todas las encuestas y eso lo convierte en el favorito para la alcaldía de Victoria, por lo que dijo para el que esto escribe: “Estamos listos y puestos”, al reafirmar que va con todo por la presidencia municipal, en el 2027.

3.- Muy acertada la designación del nuevo titular del ITAVU Ing. German Fernández Guzmán en sustitución del Arq. Manuel Treviño. Pues es sabido que el Ing. es de todas las confianzas del gobernador Américo Villarreal Anaya y ha demostrado contacto directo en territorio con la ciudadanía, por lo que no dudamos que en las próximas elecciones lo veamos en la boleta participando para un cargo de elección popular. Se lo merece es de trabajo y de resultados.

4.- Honor a quien merece. Para finales de este mes de agosto, la prestigiada Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), al frente el rector, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, entregará un merecido reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, Doctora y Magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres. Es una distinguida victorense que ha puesto muy en alto Tamaulipas y que vale la pena destacar.

Insisto, se la hace su “Casa Alma Mater” UAT y la verdad no hemos encontrado otra tamaulipeca que haya trascendido como Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Enhorabuena Magistrada y por adelantado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.