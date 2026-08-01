Nombran a Pablo González Alanís como nuevo Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva

Fortalece Gobierno de Tamaulipas políticas de conservación con especialista para fortalecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y consolidar esta actividad en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 01 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la conservación del patrimonio natural y consolidar una gestión basada en el conocimiento y la experiencia, el Gobierno de Tamaulipas designó a Pablo González Alanís como nuevo Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, entregó el nombramiento, reafirmando el compromiso de la administración estatal de integrar perfiles altamente capacitados para impulsar políticas públicas que favorezcan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la pesca deportiva.

Pablo González Alanís cuenta con una amplia trayectoria en investigación, docencia, acuacultura y gestión ambiental. Es Ingeniero Bioquímico Administrador en Explotación de Recursos Acuáticos, maestro en Ciencias por la University of Prince Edward Island, en Canadá, y doctor por la University of Arizona, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha ocupado responsabilidades relacionadas con la política ambiental, el desarrollo pesquero y la vinculación con organismos nacionales e internacionales especializados en acuacultura.

Durante el acto protocolario también se reconoció la labor realizada por Luis García Reyes al frente de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, destacando su contribución al fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad, el impulso de la pesca deportiva, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el posicionamiento de Tamaulipas como referente nacional en turismo cinegético y pesquero.

Con este relevo institucional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente da continuidad a la política ambiental que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo un equipo integrado por especialistas con experiencia técnica y visión de futuro. La incorporación de González Alanís representa un paso más para consolidar acciones que protejan la riqueza natural del estado, promuevan la caza responsable, fortalezcan la pesca deportiva y contribuyan al desarrollo sostenible de Tamaulipas.