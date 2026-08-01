Entrega SSPT constancias a egresados del 22 escalón de Medicina Táctica Policial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 01 del 2026.- Un total de 34 elementos concluyeron el Adiestramiento en Medicina Táctica Policial impartido por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), fortaleciendo con ello la capacidad de respuesta operativa y de atención a emergencias en campo.

Los egresados forman parte del 22 escalón de graduados, de los cuales 31 pertenecen a la Guardia Estatal, además de un Guía Técnico, un Tránsito Estatal y un Custodio, quienes recibieron su constancia en una ceremonia encabezada por el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez.

Destacó que esta capacitación representa un paso más allá de la formación tradicional policial, al integrar conocimientos para preservar la vida en situaciones de riesgo.

“Hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de quienes decidieron prepararse para responder con mayor eficacia, profesionalismo y sentido humano ante los desafíos que enfrentan diariamente en el cumplimiento de su deber”, dijo.

Insistió que la función policial no solo exige firmeza ante el peligro, sino también sensibilidad para actuar en momentos críticos.

“La medicina táctica policial es precisamente la unión de estos valores. Primero, actuar con firmeza frente al riesgo, sin perder de vista que cada uno tiene en sí la vida de una persona con valor incalculable”.

Enfatizó que la profesionalización permanente es clave para consolidar una corporación moderna y cercana a la ciudadanía; asimismo, exhortó a los elementos a aplicar los conocimientos adquiridos en su labor diaria.

En representación de los graduados, la Policía “A” Yeimi Estefanía resaltó el compromiso asumido por quienes integran este escalón, así como la importancia de la capacitación para mejorar su desempeño en campo.

“Que esta capacitación sea una herramienta para proteger mejor a la ciudadanía, pero también para protegerse entre ustedes mismos”, dijo.

Añadió que los valores como el compañerismo, la solidaridad y el respeto a la vida son fundamentales dentro de la corporación, al señalar que “nunca olviden que el compañerismo, la solidaridad y el respeto a la vida son valores que distinguen a una verdadera corporación policial”.