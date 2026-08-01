CORRECAMINOS FUE LETAL FRENTE AL CAMPEÓN Y LO VENCE 3 A 1

* El equipo de la UAT brindó una memorable actuación al remontar y someter ante Tepatitlán

Cd. Victoria, Tam.- 31 de Julio de 2026.- Correcaminos dio muestra de la garra que históricamente le caracterizó y el protagonismo que busca recuperar, al sobreponerse de un marcador adverso y sellar una remontada por 3 a 1 sobre los Alteños de Tepatitlán, en actividad de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

Las acciones se desarrollaron con un primer tiempo equilibrado en cuanto a las jugadas frente al marco por ambos bandos, lo que permitió vistosas intervenciones por parte de los arqueros Reséndez del cuadro local y también Alain Estrada por la visita.

Mientras que el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas intentaba con el balón a ras de suelo elaborar la jugada que le permitiera abrir el cerrojo alteño, la visita fue mas peligrosa a balón parado buscando capitalizar la táctica fija.

Y fue justamente un tiro libre lo que le permitió a Tepa irse al frente en tiempo cumplido por conducto de Edson Arévalo, que venció la muralla impuesta por Edson Reséndez, al minuto 45.

En la reanudación, Gabriel Pereyra realizó los ajustes necesarios en tiempo y forma, primero refrescando piernas con ingresos de Joaquín Estopier, Juan Cantú y “La Cobra” Mendoza, además del sacrificio constante y que nunca bajaron los brazos en la búsqueda del gol de la igualada.

Fue así como al minuto ’83 Bryan Mendoza logró la igualada en una jugada individual que hizo mecer las redes defendidas por Estrada.

“La Cobra” aún traía veneno en sus botines y asistió en jugada dentro del área para que a segundo poste llegara certero al remate el zaguero Alan Ruiz y hacer estallar las casi cinco mil gargantas en el Marte R. Gómez.

Los Leales no se cansaron de alentar a su equipo y en la cancha los guerreros de Pereyra les responderían con otra alegría; al minuto ’90 el victorense Juan Cantú retrasó el esférico para que Bryan Mendoza de nueva cuenta se hiciera presente y le pusiera broche de oro a la noche con un golazo desde media distancia que se fue a clavar al ángulo superior derecho de Estrada.

No hubo tiempo para más y con 3 puntos en la bolsa, Correcaminos selló la victoria para sumar 4 unidades y alistarse para su próximo compromiso, el jueves cuando visite a Leones Negros en actividad de la Jornada 3