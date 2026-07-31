Promueve Secretaría de Salud Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 31 de 2026.- Con el lema “Lactancia Materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, del 1 al 7 de agosto se da inicio a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, en la cual se destaca la importancia de proteger, promover y apoyar esta práctica.

Por instrucción del Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se llevan a cabo actividades intensivas enfocadas a promover la lactancia materna, especialmente en contextos de emergencia, crisis sanitarias, desastres naturales o situaciones de vulnerabilidad social, para ello, se invita a la población y organizaciones a colaborar en esta causa.

La Directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia, Blanca Idalia García Sánchez, informó que durante esta semana se dará seguimiento a los avances y la evaluación del impacto de la lactancia materna en la nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.

“Estamos enfocados a reforzar la promoción de esta práctica, ya que hablar de la lactancia materna es hablar de salud pública con rostro humano, y para ello, con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, asumimos este compromiso de cuidar la vida desde el primer instante, ya que la lactancia materna no solo es solo un acto biológico, es un acto de amor, protección, justicia social y equidad en salud”, destacó García Sánchez.

Dijo que la lactancia materna no solo es alimentar, también es nutrir, fortalecer y proteger el sistema y desarrollo inmunológico del bebé; reduce el riesgo de enfermedad en corto y largo plazo, y al mismo tiempo cuida la salud física y emocional de la madre.

También informó que para dar inicio a estas actividades, el día lunes 3 de agosto se llevará a cabo la sesión “De un Caso Clínico Receptor de Leche Humana Pasteurizada” a las 10:30 horas en las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, misma que se lleva a cabo a través del Banco de Leche Humana de Tamaulipas.

Cabe mencionar que en la Semana Mundial de Lactancia Materna, se promoverá esta práctica que favorece la salud, la nutrición y el desarrollo integral de niñas y niños.

También se fortalecerán las acciones e intervenciones basadas en evidencia científica que han demostrado mejorar los indicadores de lactancia materna, se impulsan estrategias exitosas como el actual Banco de Leche Humana, se reforzará la preparación y respuesta de los sistemas de salud para proteger la lactancia materna durante situaciones de emergencia o crisis; así como se promueve la participación de las familias, comunidades e instituciones para crear entornos favorables para la lactancia materna.