POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tres personajes en la cuerda floja, por caso Dafne

La disciplina y valores que han distinguido a la formación militar, ha motivado que algunas instituciones educativas adquirieran ese concepto como garantía de resultados con la más alta evaluación; hoy en día, dado los hechos del caso Dafne, la adolescente de 13 años asesinada en la zona sur de Tamaulipas, ha motivado que estas instituciones asociadas a una formación castrense, retrocedan un tanto, por lo menos en su nomenclatura, desapareciendo la palabra “militar”, porque la realidad es que no tienen ninguna relación de dependencia con instituciones de esa naturaleza,

Simultáneamente, las autoridades militares se han deslindado de cualquier plantel que ofrezca formación militarizada, no hay centros de estudios oficiales con reconocimiento de las Fuerzas Armadas.

Entendemos, que, en este caso, el de Cd. Madero en Tamaulipas, se utilizó la palabra “militarizada” o similar, como sinónimo de orden y garantía de una formación disciplinada. Incluso en círculos familiares es usual que cuando algún jovencito(a) no dan los resultados esperados en calificaciones, los papás adviertan, “Pero ahora vas estudiar bajo un régimen militar”, para decir que serán vigilados de manera muy estricta y disciplinados con el rigor de esa institución.

Sea como sea, la palabra “militarizada” o “militarizado” no quiere decir dependencia o filiación a la institución militar, o del Ejército, no precisamente. De todas maneras, ésta, la institución militar, ha pintado su raya, que quede claro, no hay escuelas bajo su régimen. La cuestión es que el plantel escenario de este lamentable episodio, se denomina: Academia Militarizada de Marina Doenitz – Cuartel Escuela.

Lo que no se puede negar, es que esta Academia Militarizada está incorporada a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, lo que implica o debiera implicar supervisión y alguna manera de articulación entre el plantel y la SET.

IMPLICADOS EN EL FEMINICIDIO DE MADERO. – En cuanto a el esclarecimiento de los hechos del caso Dafne, se presentan bastante complicados, con demasiados personajes en escena, donde puede haber un autor material pero quizá con la participación presencial de otros espectadores, lo que ha hecho un tanto difícil dilucidar quien fue el ejecutor y sus probables cómplices desde el anonimato.

Dafne no sólo presentó señales claras de ahogamiento, sino que además le encontraron “contusiones y huellas de maltrato físico”, según acredita el expediente. Hay además contradicciones de los personajes que de alguna manera tuvieron participación en el escenario de los hechos.

Desde el martes Danna Yania “N” fue vinculada a proceso, y en la “cuerda floja” están cuando menos dos personajes cuya situación legal, hasta el cierre de este comentario aun no se había definido, ellos son Jorge Luis “N” y Estrellita, ya señalados como posibles responsables por la Fiscalía y vinculados a proceso.

EL INCENDIO DE PEPSICO AJENO A ACTOS DELICTIVOS. – Las redes sociales hoy en día, lanzan comentarios en muchas ocasiones sin sustento alguno, es el caso del incendio de la planta de Pepsico México en Matamoros, que desde luego deben estar en proceso de investigación para determinar las causas del evento que terminó con 40 camiones repartidores de Sabritas.

Las versiones de las redes sociales atribuyen el evento a un grupo delictivo, como elemento de extorsión, lo cual ha sido descartado totalmente por la empresa, que a estas alturas, ya debe de tener un diagnóstico del suceso, que bien pudo ser un corto circuito, el incendio tuvo lugar el lunes de esta semana en una de sus bodegas donde se resguardaban 40 camiones repartidores, que fueron consumidos por el fuego.

Lo único que hay que celebrar es que no hubiera ninguna pérdida humana, ni siquiera lesionados.

NOS VEMOS PRONTO POR AQUÍ, ANDAMOS DE VACACIONES