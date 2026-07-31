Olga Sosa: “Hablar de Electricidad es hablar de soberanía y justicia social”

Al participar como ponente en el foro “Electricidad para un presente y futuro de demanda creciente”, la legisladora también destacó el potencial energético de Tamaulipas

Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz participó en el foro “Electricidad para un presente y un futuro de demanda creciente”, donde compartió un espacio de diálogo con especialistas, académicos y representantes del sector energético para analizar los retos y oportunidades que enfrenta México ante el incremento de la demanda eléctrica derivado del crecimiento industrial, la digitalización, la inteligencia artificial, los centros de datos y la transición energética.

Durante su intervención, la legisladora reconoció la trayectoria de los integrantes del panel y agradeció la invitación para participar en un encuentro dedicado a uno de los temas más relevantes para el desarrollo nacional.

Olga Sosa destacó que la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce a la energía como un asunto estratégico para el desarrollo nacional, mediante un marco jurídico que fortalece la planeación del sistema eléctrico, consolida a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública del Estado y brinda certeza para la participación complementaria de la inversión privada.

La senadora afirmó que la manera en que México produzca distribuya y aproveche la electricidad definirá su desarrollo durante el siglo XXI, al señalar que hoy hablar de electricidad es hablar de soberanía, bienestar, competitividad y justicia social.

Expuso que el crecimiento económico exige fortalecer la capacidad de generación, transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional, al tiempo que se consolida una transición energética ordenada que garantice un suministro confiable, suficiente y cada vez más limpio.

Subrayó que la rectoría del Estado en el sector eléctrico permite garantizar que la planeación responda al interés público, fortalezca la confiabilidad del sistema y lleve infraestructura a todas las regiones del país, incluso a aquellas donde el mercado difícilmente invertiría por sí solo.

En ese contexto, explicó que la justicia energética significa garantizar que el acceso a la electricidad no dependa del nivel de ingresos ni del lugar donde viven las personas, porque la energía hace posible mejores condiciones para la educación, la salud, la productividad y el desarrollo de las comunidades.

La legisladora destacó que el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla inversiones históricas para ampliar la capacidad de generación, además de fortalecer las redes de transmisión y distribución que permitirán acompañar el crecimiento económico del país durante las próximas décadas.

Como representante de Tamaulipas en el Senado de la República, Olga Sosa resaltó que la entidad se ha consolidado como uno de los principales pilares energéticos de México, gracias a su infraestructura estratégica, su liderazgo en generación eólica, los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad y las oportunidades que ofrece para el desarrollo industrial y el nearshoring.

Finalmente, sostuvo que fortalecer el sistema eléctrico nacional significa fortalecer la capacidad de México para atraer inversiones, generar empleos de calidad y consolidar un crecimiento con bienestar compartido.

“La energía no solamente se mide en megawatts; también se mide en bienestar. Cada nueva central eléctrica representa oportunidades de desarrollo, cada nueva línea de transmisión acerca regiones enteras al crecimiento económico y cada proyecto de electrificación mejora la calidad de vida de las familias mexicanas”, concluyó.