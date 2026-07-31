Impulsa Tamaulipas exportación de productos locales con programa “De Tamaulipas para Texas”

La Secretaria Ninfa Cantú Deándar fortalece la preparación y vinculación comercial de empresas tamaulipecas para facilitar su ingreso al mercado texano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 31 de 2026.- Para ampliar las oportunidades de comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, diversificar sus mercados y facilitar el ingreso de productos locales a Estados Unidos, la Secretaría de Economía impulsa el programa “De Tamaulipas para Texas”, una estrategia integral de acompañamiento para fortalecer la capacidad exportadora del estado.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el programa busca aprovechar la cercanía geográfica, la integración económica y la conectividad logística entre Tamaulipas y Texas, brindando a productores y empresarios las herramientas necesarias para incrementar su competitividad y convertir su potencial productivo en nuevas oportunidades de venta.

Texas representa un mercado estratégico por su dinamismo económico, su infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, así como por su alta demanda de productos mexicanos. Entre las principales oportunidades comerciales destacan el crecimiento de la población hispana, que representa el 40.3 por ciento de su población, el elevado consumo minorista y la preferencia por alimentos, bebidas, productos agroindustriales y artesanías de origen mexicano.

La estrategia contempla capacitación especializada, diagnósticos empresariales, estudios de mercado, asesorías personalizadas y elaboración de planes de exportación, además del acompañamiento en certificaciones, etiquetado, requisitos sanitarios, trámites aduanales, logística, financiamiento y vinculación con compradores y distribuidores.

Estas acciones forman parte de la política económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer las capacidades productivas de las empresas tamaulipecas, impulsar la generación de empleos y consolidar al estado como una plataforma estratégica para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Como parte de su desarrollo, se contempla la vinculación comercial con cadenas y distribuidores con presencia en Texas, entre ellos H-E-B, Stripes, MexMart, La Michoacana y Valero, así como el acompañamiento de instituciones especializadas en comercio exterior y financiamiento, como la Agencia Nacional de Aduanas de México, COMCE, ANIERM, Secretaría de Economía federal, IMPI, Nacional Financiera, Bancomext, SENASICA y Fondo Tamaulipas.

Con “De Tamaulipas para Texas”, el Gobierno del Estado abre una ruta para que más empresas locales se preparen, cumplan con los requisitos del mercado internacional y establezcan vínculos comerciales que les permitan incrementar sus ventas, generar empleos y contribuir a una mayor prosperidad compartida para las familias tamaulipecas.