Por: Raúl Terrazas Barraza

Redes = desinformación, PT

Desinformación, contenido sin respaldo ni fuentes, datos falsos o hechos a modo, contrastan con los derechos de las audiencias establecidos en las Leyes de medios de comunicación, por eso, desde la perspectiva de los manejadores del Partido del Trabajo en Tamaulipas la falta de controles para las plataformas digitales impactará en las elecciones del locales y federales del 2027.

Incluso, aún cuando en las redes sociales aparezcan leyendas en el sentido de que, hay publicaciones en las cuales se marca con la palabra publicidad para textos y fotos, la realidad de las cosas es que, la gente no se fija en eso, más bien se quedan con la visualización del contenido, sin saber siquiera de donde provienen.

En contraste, los medios de comunicación tradicionales, tienen en sus colaboradores nombres como responsables de cada tema tratado y el prestigio de empresas con registros y pagos de impuestos como debe de ser y, cuando allí está incluida la publicidad, cualquier dato o comentario está respaldado por profesionales de la comunicación.

Arcenio Ortega Lozano, quien tiene a su cargo el PT en la entidad, propone el establecimiento de componentes a partir de los cuales la información y la propaganda en redes sociales pueda ser verificada para exhibir toda aquella que carezca de sustento y apunta que igual debe de pasar con la propaganda institucional, con la idea de que las y los ciudadanos se percaten sobre el origen de las publicaciones y de esa manera pueda identificarse la oficial de la política.

Obvio, el representante petista que quiere ser de nuevo Diputado Local, una vez que negocien la coalición con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, no ha descubierto el hilo negro, sin embargo, quiere marcar diferencias en el sentido de que, cuando llegue la hora de seleccionar candidatos, la ciudadanía no rechace a aquellos que respetaron los tiempos y las formas, sobre quienes aprovecharon todas las coyunturas para promocionarse.

Se viven tiempos de nadie en virtud de que, las autoridades electorales carecen de instrumentos legales para frenar las oleadas de información posicionadora que haga llegar a los aspirantes a cargos de elección con mucha ventaja sobre aquello que desaprovecharon el potencial político incorrecto de las redes sociales.

Faltó que Ortega Lozano hiciera un llamado a los funcionarios que ocupan cargos públicos en la actualidad y que tienen proyecto para otros en las elecciones del 2027 y 2028, para que dejen de aprovecharlos y publicitarse, así se trate de un solo dato, como ocurre con el hecho de que, Nuevo Laredo apareció en la encuesta del INEGI como una de las ciudades con menos inseguridad y a partir de allí, la alcaldesa Carmen Cantú Villarreal soltó las campanas al vuelo o bien, como hacen las y los Diputados que quieren ser alcaldes en el 2027.

Los otros

Los nuevos desafíos y oportunidades que genera la inteligencia artificial fueron tema central en el Coloquio correspondiente a este año que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades CU Victoria y que tiene como finalidad dar cumplimiento al esquema de compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, desde el momento que la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una de las principales productoras de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Las acciones que lleven a cabo las Facultades y Unidades Académicas tienen el respaldo absoluto del Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, quien mantiene la postura de orientar el quehacer de la institución a la transformación de Tamaulipas, de ahí que los estudiantes de maestría y doctorado que se reunieron para conocer los resultados de sus investigaciones relacionadas con la innovación educativa y la inteligencia artificial.

El octavo Coloquio fue marco para la exposición de proyectos de investigación como, El uso de Chatbots conversacionales con inteligencia artificial para apoyar la práctica oral del idioma inglés en estudiantes universitarios y la Adopción y adaptación de marco de competencias para docentes de la materia de IA.

Con más cosas que conocer sobre el desarrollo de la IA, conversatorios sobre temas emergentes de educación son muy atractivos y al cruzarlos con la investigación docente de campo, producen conclusiones que al llegar a la sociedad se convierten en herramientas que facilitarán el uso de las tecnologías y mejorarán la productividad profesional y empresarial.

El impacto social que busa la Universidad con sus acciones, es promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística y tecnológica, para que sus aportes a la sociedad permiten la solución a sus necesidades y todo comienza con el fortalecimiento de las capacidades del personal docente y de los estudiantes, por tanto, el Octavo Coloquio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, es un compromiso cumplido previsto en el Plan de Desarrollo Institucional.

El Rector Anaya Alvarado considera que los debates entre investigadores y sus alumnos catapulta el conocimiento y lo acerca de manera efectiva a la sociedad, por ello resultó interesante que estudiantes, directores de proyectos y comités tutoriales de las Maestrías en Gestión e Intervención Educativa, Lingüística Aplicada a la enseñanza de Lenguas y el doctorado en Gestión e Innovación Educativa analizarán el impacto que tiene la IA en las aulas para el aprendizaje.

En el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cada vez es más intenso y requiere de creatividad, innovación y mucho criterio a fin de fortalecer las instituciones electorales, poque quiérase o no, de ello depende que la democracia no se estanque.

Las sesiones de la última semana de julio permitieron la aprobación de más de media decena de actas de sesiones y actas y de 54 procedimientos administrativos sancionadores registrados, 37 de carácter ordinario sancionadores y 17 especiales sancionadores, de los cuales 28 primeros quedaron listos y se emitieron 25 resoluciones.

Tamaulipas tiene en la Mtra Frida Gómez Puga a una representante de valía que aporta conocimientos y participa en las discusiones de los asuntos que, al final de cuentas, cuentan mucho para la preparación del proceso eleccionarios que toca l INE en el 2027 para el cambio de Diputados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y por tanto, debe de coordinarse con los Institutos Electorales del País, ya que en todos hay elecciones locales, situación que convierte a las votaciones del año que viene en concurrentes.