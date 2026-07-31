Por: Raúl Terrazas Barraza

Victoria, sus grandes pendientes

De hace unos meses para acá, en varias ciudades de la entidad, entre ellas Victoria, comenzaron a realizarse construcciones en los sitios más inverosímiles: los estacionamientos de tiendas de autoservicio, pero también en camellones de algunas avenidas, ampliaciones de cocheras hacia las banquetas y puestos de tacos, muchos puestos de tacos en plena calle.

Infinidad de estos últimos son tipo remolque o traila, a los cuales les quitan las llantas y los dejan sobre bloques de fierro, madera o, de plano, sobre puros rines.

Todo esto como si en la entidad no se estuviese en plena etapa de ordenamiento urbano y territorial para que el crecimiento de las ciudades sea armonioso. Sucesos como estos llaman mucho la atención porque da la impresión de que las autoridades municipales, en su calidad de responsables de autorizar las construcciones y los espacios para la venta de productos, en lugar de regular el orden, son partidarias del desorden.

El acabose es la aparición de un tipo de negocios en estacionamientos de tiendas de autoservicio que se dedicarán a la venta de cerveza. Ello ocurre en la avenida Cinco de Mayo, mejor conocida como el 16, y el bulevar Adolfo López Mateos, donde construyen una estructura metálica para la venta de ese tipo de producto; por tanto, será, literalmente, una cantina de estacionamiento.

En otra tienda de autoservicio ubicada sobre la Calzada de Tamatán, frente a la Comisión Federal de Electricidad, el municipio dio autorización para la construcción de un negocio de comida que abarca fácilmente la tercera parte del estacionamiento y, al paso que va el asunto, la capital de Tamaulipas terminará sumida en el desarrollo anárquico y carente de armonía urbana.

Respecto a las cantinas de estacionamiento, en caso de que los ayuntamientos no puedan negar los permisos de construcción en ese tipo de lugares, a la hora de expedir los permisos para la venta de alcohol, la autoridad estatal que tiene esa atribución tendría que solicitar a la dependencia encargada del ordenamiento urbano que verifique si es correcta la instalación de un negocio de venta de cerveza en un estacionamiento.

Sucedió lo mismo en el estacionamiento de la Central de Autobuses; sin embargo, el negocio de venta de alimentos que opera allí, la verdad, le dio una levantada al sector, porque antes parecía boca de lobo y ahora, por lo menos durante el horario de servicio, el lugar se ve más decente.

Comentario aparte merece el asunto de la invasión de banquetas para la venta de tacos y otros productos, así como la ampliación de cocheras sobre ellas, porque es una manifestación clara de que cada quien hace aquello que le viene en gana, sin respetar los dos metros de banqueta que deben existir en todas las calles para el libre tránsito de las personas, a sabiendas de que las oficinas de los ayuntamientos que tienen que ver con el ordenamiento urbano están ciegas y, si llegaran a ejercer su autoridad, cada ciudadano o ciudadana verá qué tipo de influencia utiliza para imponer su voluntad.

Otro reto que tiene la autoridad municipal de la capital tamaulipeca es poner freno al tiradero de llantas usadas y viejas que existe en el camellón central de la avenida La Paz, dado que hay quizá miles de ellas y, por demás está decirlo, constituyen el sitio preferido del mosquito transmisor del dengue para reproducirse cuando se acumula agua en su interior.

Desde luego, el panorama del camellón central de la avenida La Paz, que ahora se llama Carlos Adrián Avilés, contrasta plenamente con la lucha contra el dengue en la que interviene el propio Ayuntamiento y que incluye acciones de descacharrización, entre otras cosas. En definitiva, el llanterío debe ser recogido y se considera necesario colocar avisos en todas las bocacalles en los que se señale que no deben tirarse llantas, con la advertencia de sanciones para quienes hagan caso omiso.

Ahora bien, ni modo que los funcionarios del Ayuntamiento, en especial los de la Dirección de Servicios Municipales, no se hayan dado cuenta de la inmensa cantidad de llantas tiradas en la parte central de la avenida La Paz, porque por esos rumbos tienen el taller de camiones recolectores de basura y, además, el depósito de las unidades inservibles.

Ciudad Victoria, a la que más de media decena de mujeres y hombres le traen ganas en calidad de aspirantes a la presidencia municipal, tiene grandes pendientes para ser la ciudad limpia y amable de la que durante toda su vida habló el locutor y comunicólogo don Carlos Adrián Aviñéz Bortolucci, quien se decepcionaría por la contaminación de llantas y basura que existe en la avenida que lleva su nombre.

Los grandes pendientes que tiene la ciudad y que la comunidad ve y comenta, sin que haya respuesta clara de las autoridades, no son exclusivos del actual trienio o sexenio, sino de muchos anteriores. Entre ellos están los miles de vehículos chatarra que permanecen en calles y avenidas, así como el abuso de propietarios de talleres mecánicos que, además de trabajar en plena vía pública, mantienen los alrededores de sus negocios llenos de vehículos, incluso en doble fila.

El caso más sonado es el abuso cometido por un taller de transmisiones automáticas ubicado en el 22 Conrado Castillo, frente al Parque de Béisbo,l Enrique Cárdenas, que tiene invadidas las calles con vehículos en reparación que llevan meses e incluso años allí, porque no han encontrado las piezas. La verdad, nadie ha podido con los propietarios, quienes tienen hartos a sus vecinos con tantos carros y camionetas, además de una actitud prepotente.

Estos grandes pendientes que tiene Victoria se presentan en todas las ciudades de Tamaulipas, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Por tanto, si dentro de unos meses salta a la palestra una prospecta o un prospecto que se comprometa a resolver las irregularidades urbanas, establecer orden y poner en su lugar a los abusadores de calles, banquetas y estacionamientos, seguramente ganará la elección, porque todo mundo votará por ella o por él.

Los otro

Se termina el mes de julio y los meses de Julio Iglesias brillaron por su ausencia. Algunos dicen que lo desplazó el Mundial de Futbol; otros, que fue por las vacaciones; y algunos más, que porque ya todo estaba dicho respecto a Julio.