Fortalece Tamaulipas su conectividad y promoción turística desde el AIFA

-Además, de la promoción permanente de las bellezas naturales y artesanales del estado a través de su espacio “Tamaulipas se transforma

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 31 de 2026.- El impulso sin precedentes a la conectividad terrestre entre el AIFA y la Ciudad de México acerca a Tamaulipas más que nunca a la capital del país, espacio en el que de manera permanente se muestra el trabajo realizado por las manos de artesanas y artesanos, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

Las y los usuarios que viajan desde los aeropuertos de Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria ahora cuentan con una conectividad terrestre reforzada desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia el corazón de la Ciudad de México.

Por medio del enlace de conectividad terrestre: https://www.aifa.aero/conectividad/cdmx, las y los usuarios pueden consultar información sobre las principales opciones de transporte disponibles para el traslado hacia y desde esta terminal aérea.

Además, en esta terminal, el Gobierno de Tamaulipas, que preside Américo Villarreal Anaya, impulsa las bellezas naturales y artesanales de los 43 municipios.

Ello, a través del espacio “Tamaulipas se transforma”, una zona donde usuarios del AIFA pueden conocer, admirar y adquirir el trabajo de nuestras artesanas y artesanos, así como las opciones turísticas y las bellezas naturales de un estado que lo tiene todo: Tamaulipas.

“Este avance representa un paso decisivo para facilitar, agilizar y hacer más accesible el traslado de pasajeros que diariamente conectan Tamaulipas con la capital del país, fortaleciendo la movilidad, el turismo y el desarrollo económico de la región”, concluyó el funcionario estatal.