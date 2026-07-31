Firme apoyo de la base trabajadora del ISSSTE a Raúl Flores Prieto a la dirigencia estatal de la Delegación XXXIII de Tamaulipas

Por su amplia trayectoria laboral y política-sindical dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Lic. Raúl Ernesto Flores Prieto viene recibiendo firme apoyo de la base trabajadora en Tamaulipas, para que sea el nuevo Secretario General de la Sección XXXIII del SNTISSSTE.

Raúl Ernesto Flores Prieto, es enfermero especializado con base laboral en la Clínica de Medicina Familiar de Tampico y encabeza la Planilla Rosa como candidato en la contienda electoral que se celebrará el próximo 11 de agosto, donde más de dos mil setecientos trabajadores del ISSSTE de Tamaulipas emitirán su voto libre directo y secreto.

Las propuestas de Raúl Flores Prieto que le están generando amplia confianza entre sus compañeros sindicalizados son: sindicato presente en los centros de trabajo; bolsa de trabajo con reglas claras; escalafón justo y defensa laboral: capacitación y crecimiento profesional; claridad, rendición de cuentas y resultados; bienestar del trabajador y su familia, así como experiencia y renovación.

En el equipo de trabajo de Raúl Flores Prieto que suma unidad y compañerismo, participan médicos, enfermeras y personal administrativo de todas las áreas del ISSSTE en el estado, quienes tienen confianza plena que la Planilla Rosa se alzará con la victoria electoral en el proceso del 11 de agosto.