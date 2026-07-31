EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

La gente de MORENA es la primera que abrirá cancha dentro del terreno electoral en nuestro municipio según se dio a entender durante el evento desarrollado el pasado fin de semana en la explanada principal…Vino a presidir la asamblea de defensa de la soberanía el secretario de organización del comité estatal SERGIO HUERTA…Por cierto este tipo exageró en sus arengas hacia la 4T como en sus alabanzas a LÓPEZ OBRADOR así como en sus ataques al PRI y al PAN…Rateros y corruptos llamó tanto a priistas como a panistas como si en MORENA estuvieran pasando por históricos momentos de honestidad ante ejemplos como los de RUBÉN ROCHA MOYA, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, MARIO DELGADO y los hijos de AMLO entre otros tantos ejemplos de verdaderos monumentos a la corrupción…Según este funcionario estatal de MORENA hoy en día el sector salud está en sus mejores términos, la inseguridad es ejemplo para el mundo y en educación estamos casi como en Suiza…Sabemos que todo esto no es cierto…Que en el ejercicio del poder MORENA se ha anotado puntos buenos no se puede negar pues aparte por eso les estamos pagando con nuestros impuestos…Pero de ahí a pretender decir que con el arribo de los guindas al poder, nuestro país se convirtió en el país de las maravillas, pues tampoco…Ahora que ese discurso contra los paniagudos y prianistas, como les llamó en repetidas ocasiones, generó, en que muchos de los ahí presentes arquearan sus cejas pues el 90 por ciento de los asistentes a dicho evento han tenido anteriores participaciones en el PRI como en el PAN y algunos con antecedentes de haber ocupado cargos de primer nivel en sus tiempos de “prianistas”…Un total balazo el que se pegó en el pie el Secretario de Organización del morenismo estatal…Total que hicieron uso de la palabra cuadros como JORGE LUIS GUAJARDO REYES y JOSÉ PECERO HERNANDEZ como JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en apoyo a las acciones de la defensa de la soberanía que se desarrollan por parte del gobierno federal a cargo de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO…Los tres oradores en mención tuvieron unas óptimas participaciones las cuales fueron de respeto hacia el trabajo de la presidenta CLAUDIA y sin meterse para nada en los asuntos del pasado…Y por supuesto que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la marsoteña NORALBA JUÁREZ HERNANDEZ quien se desempeña como Secretaria de Finanzas en el comité de M0RENA en Tamaulipas y cuyo mensaje fue muy bien recibido por los asistentes pues demostró porque está jugando en las grandes ligas de la grilla tamaulipeca…NORALBA le está aprendiendo rápido a la política de altura…También hicieron uso de la tribuna el Prof. HUGO ROJO en su calidad de Coordinador de Organización Territorial y la Secretaria de Mujeres de morena del estado VALENTINA COTA…Igual de cierto es que bastante trabajo es el que se tiene por parte de la dirigencia de MORENA en el futuro cercano en Soto la Marina y es que en este evento que se llevó a cabo para nada se pudo notar que exista un mar de unidad…Digo esto porque hubo varios contingentes a los que se les notó de más, la entera división que se traen así como una completa desconfianza con sus propios compañeros de partido…Me dio la idea de que no pocos dentro de MORENA están esperando una decisión en contra sentido para vaciar la cubeta que traen llena de gasolina política para que esto arda…Por el bien de su futuro esperamos que las divisiones internas que se traen no lleguen hasta el extremo porque hay otros partidos que le están apostando precisamente a esto, a que los guindas se dividan antes de las elecciones del próximo año y de esa manera comerles el mandado, políticamente hablando, claro está…La Dra. LUPITA GUEVARA DÍAZ asistió en representación de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ quien en esos momentos se encontraba atendiendo al gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en un evento de liberación de tortugas en la playa de La Pesca…Por cierto en este año se han prodigado las visitas del gobernador a Soto la Marina lo que nos da por fuerza la clara señal de la excelente relación que guarda con la alcaldesa GLYNNIS…Esta buena relación claro que por añadidura se traslada a más apoyos sociales y de infraestructura para nuestra gente…Hablando de la alcaldesa local, es más que sabido el apoyo que en todos los aspectos le brinda su señor padre el exitoso empresario JORGE JIMENEZ SALINAS quien es el activo más importante con el que ella cuenta…Para nadie es desconocido que el proyecto de la ahora presidenta municipal lo ideó en tiempo y forma exactos su señor padre desde cuando nadie tenía la menor idea de que GLYNNIS habría de participar en la arena electoral…Lo he dicho en anteriores colaboraciones que solamente la participación de la marca JIMÉNEZ pudo impedir que los MEDINA siguieran dominando la escena política en Soto la Marina y es que no había nadie más con la suficiente fuerza política y económica que los pudiera derrotar…Si no se atraviesa JORGE JIMENEZ en estos momentos estuviéramos hablando con suficientes argumentos sobre un maximato político de la marca MEDINA…Un par de malas y tristes noticias cuando nos enteramos de los sentidos fallecimientos de mi primo ARMANDO INFANTE HINOJOSA y de LICHITA CORONADO VILLARREAL…A los dos les encantó la política y el tema de la gestión…Cada uno con su estilo y su manera particular de hacer las cosas…Claroscuros todos los tenemos pero la realidad es que fueron dos personas muy conocidas dentro de nuestro entorno marsoteño…Muy buena amistad la de un servidor con LICHITA siempre imperando el respeto hacia la amistad así como a nuestras respectivas actividades…Con el primo ARMANDO el asunto fue más allá pues aparte de ser mi primo vivió en su niñez en casa de mis papás aquí en la zona urbana y de hecho estuvo presente en mi fiesta de primer cumpleaños de vida…Un abrazo para mi primo, hasta allá arriba…Se veía bien de salud, pero todos sabemos que para irnos no es necesario venir acarreando enfermedad alguna…Designios de quien todo lo puede…Por otro lado bien pegado es como anda el Prof. PANCHO SILVA con JOSE PECERO quien anda haciendo todo lo posible por hacerse de la candidatura de MORENA a la presidencia de nuestro municipio…En el equipo cercano de PECERO también podemos mencionar a la Lic. PAOLA ALFARO entre otros elementos que le están apostando a la realización de ese proyecto político electoral…Pero bueno en este como en los demás proyectos políticos vamos a esperar sentados a ver como se lleva a cabo este desenlace municipal…Cambiando de rumbo para comentarles que en La Pesca les fue de lo mejor en este periodo vacacional de verano que acaba de terminar y es que miles de visitantes dejaron una importante derrama económica, según lo que me comentó el delegado municipal de esa comunidad turística ANSELMO CEPEDA…Igual de cierto es que franquicias como el OXXO, han sido una dura competencia para los comerciantes tradicionales de esa populosa localidad, pero cuando se deja venir el turismo, este deja circulante para todos…Por cierto yo no se si los comerciantes y prestadores de servicios de La Pesca lo comprendan o no, pero la realidad es que la alcaldesa GLYNNIS se ha convertido en su mejor aliada y es que de manera continua hace llegar torneos y competencias de pesca como deportivas las cuales han generado que tanto hoteles como restaurantes y el comercio en su conjunto se reactive a todo lo que da…Igual que también tenemos la otra cara de la moneda con los taxistas de Soto la Marina a quienes no les aumentó la demanda de sus servicios en este periodo vacacional que recién pasó según plática que sostuve con el dirigente de este gremio RICARDO CASTILLO…Me reportan que el ex alcalde TOÑO MEDINA se dejó ver en el Ejido La Peñita en cierto evento social…Que andaba en compañía de su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA y al parecer también andaba con ellos su fiel escudero JUAN ESTRADA…De que alguien de la familia va, el próximo año por la alcaldía, está más que cantado…Pero con quien de ellos?…Y muchas posibilidades de que jueguen por el lado del PAN con la protección del amigo del patriarca HABIEL como lo es el secretario general del partido en el estado TRUKO VERÁSTEGUI OSTOS…Esperaremos y diremos…También es cierto que me han comentado muchas personas que les agrada el sistema de hacer política que tiene JORGE LUIS GUAJARDO REYES…Me dicen que cuando JORGE les expone su proyecto de ir por la candidatura municipal de MORENA una vez llegados los tiempos, se limita a hablarles de sus ideas y planes que tiene para ir por el boleto local de los guindas…No habla mal de sus demás compañeros ni de los elementos de los otros partidos y al contrario expresa el respeto que les tiene, pero de igual manera le presenta a la gente sus propios argumentos y merecimientos para ser tomado en cuenta en el proceso interno que se avecina…A este comportamiento de JORGE se le llama madurez política…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…