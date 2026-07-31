Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Es Vital para el Bienestar

Después de la salida de Luis Lauro Reyes Rodríguez de la Delegación de los Programas para el Bienestar en Tamaulipas, el que se perfila fuertemente para ocupar la vacante en ese puesto, es el profesor y actual titular del CREDE Victoria, Juan Vital Román Martínez por varias razones de peso político.

En primer lugar por su estrecha relación política con Citlali Hernández, quién es la encargada de organizar y ver los perfiles políticos de quienes aspiran a ser candidatos el próximo año, además de ser una de las principales figuras de Morena y de todas las confianzas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En segundo lugar, es fundador de Morena y ya fue diputado local integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Tamaulipas, siendo presidente de la Comisión de Educación desempeñando dicho cargo satisfactoriamente.

Y para rematar, cuenta con una excelente relación con la actual titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en México, Leticia Ramírez Amaya, pues siendo ella titular de la SEP y él de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, tuvo varios encuentros importantes tratando temas del ramo.

Cómo podemos ver, el candidato ideal, idóneo y mejor posesionado para ocupar la representación de los programas sociales del Gobierno de México en Tamaulipas, es el profesor Juan Román Vital Martínez.

Parte de su currículo

Juan Vital Román Martínez es Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Victoria, es maestro por la Escuela Normal Superior de Tamaulipas y cuenta con una Maestría en Docencia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En pocas palabras, Juan Vital es colega y es águila, pues ambos venimos del TEC Victoria orgullosamente.

Palmillas se prepara para celebrar su 399 aniversario con una variada agenda de eventos

El Municipio de Palmillas celebrará su 399 aniversario de fundación con un programa muy extenso de actividades culturales y recreativas que dará inicio este próximo lunes 3 de agosto, por lo que autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a sumarse a los festejos. La alcaldesa Sindy Paouleth Monita Ramírez destacó que el objetivo es reunir a las familias y visitantes para conmemorar la historia y las tradiciones que distinguen al municipio.

“Queremos que sea una celebración inolvidable. Como siempre, Palmillas los espera con los brazos abiertos para festejar juntos estos primeros 399 años de la fundación de nuestra tierra llena de historia, tradiciones y gente trabajadora”, expresó.

La agenda

3 de agosto callejoneada; día 4 danzas autóctonas y por la noche se ofrecerán las mañanitas a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, acompañadas de la tradicional quema de cera.

El 5 de agosto se celebrará el día de la Virgen con una misa oficiada por el Obispo Óscar Efraín Tamez Villarreal, además de bautismos y danzas desde temprana hora. El 6 se vivirá un ambiente festivo con música de banda y la tradicional rodada de motocicletas, que recorrerá las principales calles de Palmillas y la carretera hacia el Ejido San Vicente, regresando por la tarde a la cabecera municipal.

7 de agosto el día mas esperado, fecha de la fundación de Palmillas. Gran cabalgata que arrancará en el ejido 6 de Abril, antes almuerzo ahí mismo, para enfilarse a todo galope y al más viejo estilo del oeste hacia la plaza principal donde habrá parada cívica.

Posteriormente, los jinetes se dirigirán al Lienzo Charro, donde se degustarán platillos típicos de la región como cabrito y barbacoa de pozo. La celebración continuará con una fiesta charra que incluirá rifa, coleaderas, cala de caballos y monta de toros. Culminando con un gran baile popular totalmente gratis por la noche. Así que no faltes, vístete de charro, o como tú quieras. La percha es la misma.

NOTAS CORTAS

​1.- Nos preguntamos ¿Cuántos sobrinos tiene allá en Nuevo Laredo “El Tio Ramón”? ¿A caso con esos tendrá para jugar en el 2027 y por Morena? Digo, solo son preguntas, pues viene haciendo mucho ruido por aquella esquina del estado y abriendo camino.

​2.- Otra pregunta para cerrar la columna: ¿Dormirán bien los ex alcaldes de Tula y Jaumave, es decir, José Luis Gallardo Flores “El Gallo” y Toño “Laminas” Leija Villarreal?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.