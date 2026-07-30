Invita SABG a participar en Transparencia en Corto 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 30 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, invita a participar en el concurso estatal “Transparencia en Corto 2026”, para este año la tercera edición del Concurso Estatal “Transparencia en Corto”

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes tamaulipecos de entre 15 y 25 años, la temática se enfoca en el análisis de la desinformación y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, promoviendo la reflexión crítica y la participación juvenil mediante herramientas audiovisuales.

Contempla dos categorías: cortometraje, con duración máxima de 90 segundos y microvideo, con duración máxima de 15 segundos en formato vertical.

Las y los participantes podrán concursar de manera individual o en equipos de hasta cinco integrantes.

El periodo de recepción de trabajos concluirá el 9 de septiembre de 2026 para la modalidad digital y el 7 de septiembre para la modalidad física. Los proyectos deberán registrarse a través de la plataforma oficial: https://cpcef.net/CONCURSO/

Asimismo, los materiales también podrán entregarse en memoria USB en las oficinas de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, acompañados de la documentación requerida, como guion en PDF, identificaciones oficiales y cartas de autorización de uso de imagen.

Los criterios de evaluación serán: Creatividad: 35%; Impacto social: 35% y Contenido: 30%

La secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo hace un llamado a las juventudes tamaulipecas para participar activamente mediante propuestas creativas que contribuyan a combatir a la desinformación y fortalecer una cultura de transparencia y legalidad.

En la etapa estatal se otorgarán premios económicos de: 20 mil pesos para el primer lugar, 15 mil pesos para el segundo, 10 mil pesos para el tercero, además de reconocimientos oficiales para cada categoría.

Los resultados se darán a conocer el próximo 24 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y las propuestas ganadoras representarán a Tamaulipas en la etapa nacional del concurso.

Por último, dijo que el Gobierno del Estado, a cargo de Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de impulsar espacios de participación juvenil y participación ciudadana, que a la vez contribuyen a lograr uno de los objetivos de la Agenda 2030, lograr instituciones sólidas.