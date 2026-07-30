Por: Raúl Terrazas Barraza

Canícula habemus y con todo

Por las altas temperaturas que hay en la región, es lógico señalar que Tamaulipas se encuentra en el núcleo más intenso de la canícula y que aliviar la situación no sucederá de la noche a la mañana; más bien, será hasta fines de agosto, tomándose en cuenta todos los reportes que hay sobre este evento, caracterizado también por la ausencia de lluvias.

Las observaciones del clima y el análisis de sus reportes dan señales de que la canícula está siendo particularmente dura para el noreste de México, incluido Tamaulipas, y lo convierte de manera recurrente en uno de los estados más afectados por altas temperaturas y reducción de lluvias durante esta, que es la temporada de dominación de la estrella Sirio.

Y es que ese hado, Sirio, que es la más grande de la constelación Can Mayor y era considerada como la abrasadora al creer en la antigüedad que su brillo en el cielo se juntaba con el calor del sol y causaba los días más ardientes del año, hace que en este 2026 se considere que la fase más intensa inició la tercera semana de julio y persistirá hasta fines de agosto.

Con la canícula activa y la combinación de tres elementos: temperaturas previstas de 40 a 45 grados centígrados para el noreste del país, la reducción de nubosidad y lluvias, y la humedad alta del Golfo de México, las próximas dos o tres semanas serán probablemente el periodo más incómodo del verano para Tamaulipas, en especial en ciudades como Victoria, Reynosa, Matamoros, Mante y la zona conurbada del sur.

Además, los 42 grados centígrados observados en Ciudad Victoria y las sensaciones térmicas superiores a los 50 grados son, al mismo tiempo, razón para lluvias escasas, excepto que algún sistema tropical apareciera en el Golfo de México, proveniente del Caribe, para alterar el patrón actual, cosa que ya ha sucedido, porque en agosto se han presentado desde tormentas tropicales hasta huracanes, entre ellos Katrina y, hace muchos años, Anita, que pegó con fuerza en esta región entre fines de agosto y principios de septiembre.

Entonces vale la pena insistir en que calor persistente, humedad elevada, escasa nubosidad y ausencia de lluvias significativas son razón suficiente para que la población perciba que la canícula está pegando fuerte, incluso más que en años con temperaturas máximas similares.

Desde la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría que tiene a su cargo el doctor Ricardo Guerrero Morales salen recomendaciones que toda la población puede seguir para evitar daños a la salud debido a las altas temperaturas que se registran esta semana y que generan ambientes de muy calurosos a extremadamente calurosos, porque la temperatura llega hasta los 42 grados centígrados y las sensaciones térmicas a casi 51 grados.

Están previstas lluvias, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, pero de manera muy aislada, aunque eso no hará que la temperatura se reduzca en este fin de mes e inicio de agosto, el octavo del año.

Para proteger su salud, el área de promoción hace ver a la población la necesidad de mantenerse hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y limitar las actividades físicas entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde.

También señalan que nunca se dejen personas o mascotas dentro de vehículos. En caso de que haya síntomas de golpe de calor, los expertos precisan que debe acudirse de inmediato a la unidad médica más cercana.

Bajo la premisa de que la prevención es la mejor herramienta para cuidar la salud propia y la de la familia, la Secretaría de Salud está muy al pendiente de la evolución diaria de los padecimientos que se registran en las unidades médicas y apuesta por la colaboración de las y los ciudadanos para que todo aquello que sea preventivo alcance el grado cultural; esto es, que si las temperaturas son de muy calurosas a extremas, se atiendan las recomendaciones del área de Promoción de la Salud.

Los otros

Para aquellos que consideran poco probable que el exdiputado del magisterio, Mariano Lara Salazar, pueda ser el as bajo la manga del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, actual Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, deberán pensar que los resultados positivos de las revisiones realizadas al SARTET, que tiene a su cargo, revitalizan su postulación.

Es asunto de tiempo, sobre todo si se toma en cuenta que las bases del magisterio están más preparadas para una candidatura diferente a las que ya existieron, dado que los tres que más se han movido en las últimas semanas, Abelardo Ibarra Villanueva, Naif Hamscho Ibarra y Ulises Ruiz Pérez, ya intentaron en 2022 llegar a ese cargo y los derrotó el profe Arnulfo.

Desde luego, todavía está por verse si hay convocatoria este año, pero, de haberla, los grupos que solo miran a los desesperados que buscan ser dirigentes de la Sección 30 podrían dar la sorpresa desde las bases y apoyar un proyecto nuevo y que da resultados, sobre todo de respaldo financiero a los trabajadores de la educación que han acudido al SARTET, que es el sistema de apoyo a las necesidades económicas de ellos.

En su estancia en la zona cañera, el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, pudo constatar que, además de las obras puestas en marcha, todavía las necesidades de la población son inmensas porque ese municipio es uno de los más afectados por el paso de administraciones panistas; quedó peor que Tamaulipas de 2016 a 2022.

Allí mismo, el titular del Poder Ejecutivo dialogó con la familia de la joven que falleció en condiciones muy lamentables y que son condenadas por la sociedad tamaulipeca y, de forma ecuánime, hizo saber a las personas que su gobierno está a favor de la justicia y que los procesos se realizarán en apego a la legislación, para que quienes sean responsables reciban el peso de la ley.

Aunque no pueda hacerse nada desde el Instituto Electoral de Tamaulipas para contener la oleada de actos anticipados de precampaña para alcaldías, diputaciones locales y federales, debido al interés que tienen los aspirantes a participar en las elecciones locales de junio de 2027, la medida siempre la tendrán los ciudadanos, quienes, aun cuando sean buscados para la foto que se sube a redes sociales, a la hora de la verdad se la jueguen con los partidos y su estructura, no con quienes, por ahora, ningunean hasta a las y los dirigentes de las organizaciones políticas.