Exhorta Secretaría del Trabajo a la población a prevenir fraudes y utilizar únicamente canales oficiales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 30 del 2026.- Con el propósito de proteger a la ciudadanía y evitar que sea víctima de fraudes o engaños, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas reiteró el llamado a verificar que cualquier trámite, programa o servicio relacionado con la dependencia se realice exclusivamente a través de sus canales oficiales, recordando que todos son completamente gratuitos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha impulsado una política de atención cercana y transparente, en concordancia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, privilegiando el acceso seguro de las y los tamaulipecos a los servicios que brinda la dependencia, sin intermediarios ni cobros indebidos.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse alerta antes de compartir información personal o iniciar cualquier gestión, verificando siempre que las páginas de internet o plataformas digitales correspondan a sitios oficiales.

Asimismo, pidió no confiar en enlaces sospechosos, perfiles falsos o personas que soliciten pagos para realizar trámites relacionados con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que ninguno de los programas, servicios o gestiones que ofrece la institución tiene costo alguno.

La STPS reiteró que la información verificada, actualizada y segura se encuentra únicamente en sus canales oficiales de comunicación, por lo que invitó a la ciudadanía a consultar estas plataformas y reportar cualquier intento de fraude o suplantación.

Illoldi Reyes dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece la cultura de la prevención y la protección de las y los tamaulipecos, como parte del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.