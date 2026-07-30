Estatales

Exhorta Secretaría del Trabajo a la población a prevenir fraudes y utilizar únicamente canales oficiales

44 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 30 del 2026.- Con el propósito de proteger a la ciudadanía y evitar que sea víctima de fraudes o engaños, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas reiteró el llamado a verificar que cualquier trámite, programa o servicio relacionado con la dependencia se realice exclusivamente a través de sus canales oficiales, recordando que todos son completamente gratuitos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha impulsado una política de atención cercana y transparente, en concordancia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, privilegiando el acceso seguro de las y los tamaulipecos a los servicios que brinda la dependencia, sin intermediarios ni cobros indebidos.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse alerta antes de compartir información personal o iniciar cualquier gestión, verificando siempre que las páginas de internet o plataformas digitales correspondan a sitios oficiales.

Asimismo, pidió no confiar en enlaces sospechosos, perfiles falsos o personas que soliciten pagos para realizar trámites relacionados con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que ninguno de los programas, servicios o gestiones que ofrece la institución tiene costo alguno.

La STPS reiteró que la información verificada, actualizada y segura se encuentra únicamente en sus canales oficiales de comunicación, por lo que invitó a la ciudadanía a consultar estas plataformas y reportar cualquier intento de fraude o suplantación.

Illoldi Reyes dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece la cultura de la prevención y la protección de las y los tamaulipecos, como parte del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.

44 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Invita SABG a participar en Transparencia en Corto 2026

39 min ago

Tamaulipas te invita a descubrir el encanto de las playas del Golfo de México

47 min ago

Convoca la UAT a cursar posgrado virtual en innovación educativa

4 horas ago

Tamaulipas registra crecimiento de 5.2%, en su actividad económica: INEGI

23 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button