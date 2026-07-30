Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Román Bock y sus cartas de presentación

Con una trayectoria de más de 18 años de trabajo en favor de la comunidad migrante, Román Bock se ha consolidado como uno de los perfiles con mayor experiencia en la defensa y organización de las y los mexicanos que residen en el extranjero, lo que lo posiciona como uno de los principales aspirantes para representar a los migrantes en la Cámara de Diputados por la segunda circunscripción.

Gran parte de su labor se ha desarrollado a través de ATEX (Asociación de Tamaulipecos en Texas), organización civil desde la cual ha impulsado proyectos de apoyo comunitario, fortalecimiento de la identidad de los tamaulipecos en Estados Unidos y el vínculo permanente entre los migrantes y sus comunidades de origen

Actualmente, Bock se desempeña como coordinador de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior de Morena en la segunda circunscripción, responsabilidad desde la cual ha fortalecido la organización de los comités de Morena en ambos lados de la frontera, promoviendo la participación de la militancia migrante y consolidando una estructura de enlace entre México y Estados Unidos.

Su trabajo ha contado con el respaldo político del secretario nacional de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior de Morena, Alejandro Robles, así como con una estrecha coordinación con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, encabezado por la maestra Lupita Gómez. A lo largo de su trayectoria, Román Bock ha manifestado públicamente su respaldo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, promoviendo en ambos lados de la frontera los principios y objetivos de la Cuarta Transformación.

Desde su labor con las comunidades migrantes ha impulsado acciones de organización y vinculación en sintonía con las políticas públicas promovidas por ambos gobiernos, fortaleciendo el acercamiento entre los tamaulipecos radicados en Estados Unidos y su estado de origen, así como la participación de las y los mexicanos en el exterior en el proyecto de transformación nacional. Además de ser considerado uno de los principales perfiles para representar a los mexicanos en el exterior mediante una diputación de representación proporcional, diversos actores del movimiento consideran que Román Bock también reúne las condiciones para competir por una diputación federal de mayoría relativa, gracias a su amplia trayectoria de trabajo territorial, cercanía con la ciudadanía y presencia permanente en las comunidades.

No obstante, dentro de Morena se considera que, si el partido optara por postular a un perfil con trayectoria migrante en el Quinto Distrito Federal de Tamaulipas, Román Bock sería uno de los perfiles naturales para encabezar esa candidatura, al combinar experiencia territorial, liderazgo social y una reconocida labor con las comunidades de mexicanos en el exterior.

Quienes conocen su trayectoria destacan que Román Bock representa una combinación poco común entre el activismo social y la experiencia política. Su conocimiento de la realidad migrante, adquirido desde el trabajo directo con las comunidades en ambos lados de la frontera, constituye un diferenciador dentro de Morena. Sus simpatizantes afirman que es un liderazgo emanado del pueblo, construido a base de trabajo, cercanía con la gente y resultados, forjado durante años de activismo social, organización comunitaria y presencia permanente en territorio, más que por designaciones o cargos administrativos.

Para quienes respaldan su proyecto, una eventual candidatura de Román Bock representaría el reconocimiento a una trayectoria construida durante casi dos décadas de trabajo permanente con la comunidad migrante y con la ciudadanía en territorio, impulsando una agenda enfocada en la justicia social, la defensa de los derechos de los migrantes, el fortalecimiento de la relación entre Tamaulipas y su comunidad migrante, y la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado en Tamaulipas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

NOTAS CORTAS

1.- Lo sucedido en El Mante tiene varias aristas. Uno fuego amigo, otro desestabilizar la reelección de la actual alcaldesa y una más exponer al número 1 de Tamaulipas, cosa que no se les hizo, pues el gobernador Américo Villarreal agarró el toro por los cuernos, donde afirmó que habrá justicia absoluta en el caso de la pequeña Dafne, joven que murió dentro de la Academia Doenitz.

Según datos de la General de Gobierno solo ven dos vías por donde llegaron. Una del titular de Finanzas del municipio y otra de la regidora Astrid Sontoya, ambos aspirantes por Morena a la alcaldía. El primero proviene del PRI y la segunda del Verde, por lo que ya están boletinados en el tercer piso de palacio de gobierno. Su misma gente los desenmascaro y si soñaban que iban a llegar, pues ya se les cayó dicha aspiración. Dejaron crecer el problema que ya no pudieron pararlo y ahí están las consecuencias. Ahora hay que apechugar, ni modo. Por cierto, donde andas Gamundi?

2.- ¿Cuál será el más peligroso políticamente hablando entre Ricardo Gamundi Rosas y Manuel Muñoz Cano?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.