Tamaulipas registra crecimiento de 5.2%, en su actividad económica: INEGI

Secretaria Ninfa Cantú Deándar resalta el esfuerzo productivo estatal coordinado que encabeza el gobernador Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 29 de 2026.- La economía de Tamaulipas registró un crecimiento de 5.2 por ciento en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resultado que representa el mayor avance de la entidad en los últimos años y coloca al estado como el de mayor contribución al crecimiento de la economía nacional durante el periodo evaluado.

De acuerdo con la información del INEGI, el dinamismo económico de Tamaulipas se sustentó en un desempeño positivo de los tres grandes sectores productivos. Las actividades primarias crecieron 16.5 por ciento, las secundarias 9.4 por ciento y las terciarias 1.1 por ciento, reflejando una expansión equilibrada de la actividad económica estatal.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que estos resultados confirman la fortaleza de la economía tamaulipeca y el impacto de las políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, la competitividad y el desarrollo regional.

“Este crecimiento de 5.2 por ciento confirma que la economía de Tamaulipas se mantiene sólida, fuerte y con una perspectiva de crecimiento sostenido. Es un resultado que refleja el esfuerzo conjunto del sector productivo, de las y los trabajadores y de la estrategia de desarrollo económico impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y generar más oportunidades para las familias tamaulipecas”, expresó la secretaria.

Cantú Deándar destacó que los proyectos estratégicos del Gobernador como el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto del Interior en Victoria y el Polo de Desarrollo de Bienestar en Altamira con el gobierno Federal generan confianza en la inversión, la cual en lo que va del sexenio, suma alrededor de 21 mil millones de dólares en 174 proyectos confirmados.

Explicó que el comportamiento favorable de las actividades primarias, secundarias y terciarias en el primer trimestre de 2026 demuestra la diversificación de la economía estatal y la capacidad de sus regiones para seguir consolidándose como uno de los principales motores productivos del país.

Señaló que la Secretaría de Economía continuará impulsando acciones para fortalecer el desarrollo industrial, el comercio exterior, el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la atracción de nuevas inversiones que permitan mantener esta tendencia positiva y generar más empleos de calidad en todas las regiones del estado.