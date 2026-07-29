Se reúne Olga Sosa con representantes del sector camaronero del sur de Tamaulipas

Escucha a productores como parte de la política de diálogo con sectores productivos para fortalecer una actividad histórica y estratégica para la economía regional.

Tampico, Tamaulipas.– La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del sector camaronero del sur del estado de Tamaulipas para escuchar de primera mano la situación actual del sector y los planteamientos que se han realizado ante las autoridades correspondientes para mejorar las condiciones productivas e impulsar el desarrollo económico del sector primario.

La pesca de camarón ha sido, durante más de ocho décadas, una de las actividades económicas más representativas del sur de Tamaulipas. Su desarrollo contribuyó al crecimiento de los puertos de Tampico y Ciudad Madero, impulsó cadenas de valor vinculadas a la industria pesquera y dio sustento a miles de familias de manera directa e indirecta que han encontrado en el mar una forma de vida.

La industria camaronera del sur de Tamaulipas se encuentra entre las más importantes del Golfo de México y ha sido un referente nacional en la captura de camarón. En los últimos años, las condiciones en que desarrolla su actividad han cambiado significativamente por factores económicos, comerciales, ambientales y operativos, lo que ha impactado la rentabilidad del sector y hace indispensable fortalecer el diálogo entre productores y autoridades para construir estrategias de largo plazo, aseveró la senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz.

Durante la reunión, los productores compartieron su visión sobre los retos que atraviesa actualmente esta actividad y coincidieron en la importancia de mantener un trabajo coordinado que permita fortalecer al sector y preservar su contribución al desarrollo regional.

La senadora escuchó el diagnóstico y los planteamientos que el sector ha venido construyendo y presentando ante distintas autoridades, y destacó la importancia de mantener la unidad para fortalecer una agenda común. En ese esfuerzo, reconoció el liderazgo de Miller Alexander Longoria, presidente nacional de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), así como el trabajo de Marco Carrillo Aguilera, presidente de Canainpesca, Delegación Tamaulipas, quien participó en el encuentro para encontrar áreas de oportunidad en la coordinación con las distintas autoridades.

Como presidenta de la Comisión de Agricultura, Olga Sosa reiteró que la cercanía con los sectores productivos permite comprender con mayor profundidad sus necesidades y acompañar sus planteamientos desde el ámbito legislativo e institucional.

“La mejor manera de construir soluciones es escuchar a quienes todos los días generan empleo y conocen de primera mano la realidad del sector.

Cuentan con mi disposición para acompañar sus planteamientos, fortalecer el diálogo con las autoridades competentes y trabajar para que el sector camaronero recupere la fortaleza que durante décadas distinguió al sur de Tamaulipas”, expresó.

La legisladora reconoció la experiencia, el esfuerzo y la contribución de los empresarios, productores y trabajadores de la pesca de camarón al desarrollo de la región.

La senadora Olga Sosa reiteró que el trabajo conjunto entre productores, autoridades y representantes populares resulta fundamental para seguir construyendo oportunidades que beneficien a las familias que dependen de esta actividad y contribuyan al desarrollo económico del estado.